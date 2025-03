Sensibilizzare sulla “sindrome del bambino scosso”

Domenica 6 aprile sarà organizzata in molte città italiane un’iniziativa di sensibilizzazione sulla “Shaken Baby Syndrome”, una grave forma di maltrattamento fisico ai danni di bambini generalmente sotto i 2 anni di vita, che si verifica quando il neonato o il bimbo molto piccolo viene scosso violentemente, come reazione al suo pianto inconsolabile.

Per l’occasione il gruppo di medici pediatri e infermieri istruttori dei corsi di PBLS (Pediatric 2 Basic Life Support) dell’ASL CN1 (Ospedale SS. Annunziata, Savigliano e Ospedale Regina Montis Regalis, Mondovì) e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle (Cuneo) ha organizzato un’iniziativa di divulgazione per fornire strumenti per arricchire la cultura dell’infanzia su tale tematica.

L’evento si terrà a Savigliano in piazza Santarosa (vicino al punto informativo) con orario 10.30-12.30, e gli organizzatori saranno a disposizione della cittadinanza, dei genitori, degli operatori dei nidi e baby parking

“L’informazione e la prevenzione di questa sindrome – spiegano i promotori dell’iniziativa – è importante in tutti i contesti in cui sia possibile raggiungere giovani genitori e operatori dell’infanzia 0-3 anni, comunali e privati, con l’obiettivo di fornire strumenti volti a prevenire la diffusione del fenomeno veicolando consigli gestionali, attitudini da evitare e quelle da promuovere. La Sindrome del bambino scosso è infatti un’insidia poco conosciuta e che ogni anno arreca importanti lesioni cerebrali che possono sfociare in gravi encefalopatie e portare anche alla morte”.

Terres des hommes (Associazione che dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare scuola, educazione informale, cure mediche e cibo, accreditata presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il Ministero degli Esteri italiano) in collaborazione con la SIMEUP (Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica) ha pensato che fosse importante dedicare una giornata alla divulgazione scientifica su questa sindrome.

Già nel 2017 nasceva una Campagna nazionale “NON SCUOTERLO!”, per sensibilizzare il grande pubblico sulle gravi conseguenze di questa sindrome ancora poco conosciuta. Nel 2023, in collaborazione con la rete ospedaliera, Terre des Hommes realizzava la prima indagine in Italia sui bambini e le bambine vittime di Shaken Baby Syndrome: sono stati diagnosticati negli ospedali partecipanti all’iniziativa 47 casi nel periodo 2018-2022.

“Fare prevenzione e promuovere una corretta informazione sul territorio – conclude il gruppo di pediatri e infermieri istruttori dei corsi di PBLS – sono i migliori strumenti a nostra disposizione per far sì che i nostri bambini possano crescere nel modo più sicuro possibile”.