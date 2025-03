Ancora tutto da decidere a quattro giornate dalla fine fanno capire l’importanza di questo fine settimana, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Prima Categoria Girone F.

Tempo di big match con il derby del fossanese con la capolista Sant’Albano Stura che sarà di scena sul terreno di gioco del Salice. Una gara che promette scintille con in palio tre punti che potrebbero confermare o sconvolgere la vetta della classifica. Potrebbero approfittare di questo scontro diretto le seconde della classe, appaiate a quota 49 punti, Murazzo e Valle Varaita che bramano il sorpasso affrontando rispettivamente Area Calcio Alba Roero e Tre Valli.

Dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Piemonte torna tra le mura amiche il Marene che, nella rincorsa alla zona play off, ospita il Bisalta. Ultima chiamata per riaprire il discorso verso al quinto posto per il San Benigno che cerca bottino pieno sul campo di una Polisportiva San Rocco Castagnaretta bisognoso di punti per evitare i play out. Stesso obiettivo per il Piazza che sarà di scena sul difficile campo dell’Azzurra mentre Stella Maris ed Ama Brenta Ceva cercano punti importanti per riaprire i giochi rispettivamente contro Valle Po e Valvermenagna.