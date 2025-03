Diageo: con Diocesi, Parrocchia e Comune, un nuovo incontro lunedì 7

Lunedì 7 aprile, alle 20.30, la Palestra comunale di Cinzano accoglierà un importante evento promosso dall’Ufficio Diocesano per la cultura e la scuola, dalla Parrocchia di Santa Paola e dall’Amministrazione comunale, oltre che con il patrocinio dell’Azione Cattolica, dal titolo “Riconvertire la Ex Cinzano (Diageo)? Le persone al centro”. Per certi versi, e anche visti gli ospiti attesi ad una serata cui tutta la popolazione è invitata, l’evento sarà il seguito ideale al Consiglio Comunale aperto tenuto un mese fa presso il Centro Sociale del Borgo sanvittorino. Dopo il saluto di don Piero Racca, direttore del medesimo Ufficio della Curia, ci saranno gli interventi del sindaco Adriana Dellavalle e del parroco don Francesco Mollo, prima di dare la parola ad Enrico Lavagnino (ex dipendente della storica azienda, al centro in questi mesi della nota, delicatissima crisi), Carlo Bonato (Associate Partner di Considi Spa), Riccardo Semiolo (Cfo e gestione delle crisi e ristrutturazioni per Sinedi Srl), oltre che dei sindacalisti Antonio Bastardi (Fai Cisl), Alberto Battaglino (Uila Uil), Loredana Sasia (Flai Cgil), e Stefania Bergia, della Fondazione Industriali, responsabile dei progetti. Le conclusioni verranno affidate al Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e a Monsignor Gianni Manzone, dello stesso Ufficio Diocesano per la cultura.