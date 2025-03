Sulle nevi di casa Melissa Astegiano ha messo la sua firma nel secondo Gigante FIS valido per il Trofeo Hero, organizzato sulla pista Alpetta dallo Ski College Limone. La carabiniera limonese ha chiuso la sua gara nel tempo totale di 1’,49”,30/100, precedendo per 49/100 la francese Annabel Jallat del Club des Sports de Saint François Longchamp e per 70/100 la carabiniera laziale Giulia Valleriani.

A seguire nelle prime dieci la francese Marjolaine Ollier del Club de Ski de Serre Chevalier,

le svizzere Juliette Fournier dello Ski Club Arpettaz, prima delle Aspiranti, e Mathilde Phillips dello Ski Team Philippe Roux, la carabiniera gardenese Sara Thaler, la svizzera Julie Wienert dello Ski Club Eggiwil, la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato e la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana.

Sul podio delle Aspiranti insieme e Juliette Fournier sono salite la francese Lila Rivet del Club des Sports Val d’Isère e Sofia Fumagalli del Club de Ski Valtournenche, mentre la sestrierina Matilde Manzon dello Sci Club Sansicario Cesana è ottava e la compagna di squadra torinese Clotilde Rodella è nona. A chiudere il lotto delle prime dieci Aspiranti è la pecettese Anita Frola dell’Equipe Beaulard.

Il vicentino con passaporto statunitense Francesco Santacroce ha vinto la gara maschile con il tempo di 1’,44”,01/100, staccando di 48/100 il poliziotto cuneese Fabio Allasina e di 90/100 il carabiniere parmense Tommaso Saccardi.

Nella top ten anche il francese Malo Normand del Club des Sports de Courchevel, il carabiniere limonese Edoardo Saracco, il valtellinese Luca Bianchi dello Sci Club Lecco, lo svizzero Kaspar Kerrerhals dello Ski Club Bern, il varazzino Stefano Cordone dello Sci

Club Sansicario Cesana, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese e lo svizzero Loic Spiegelberg dello Ski Club Gossau.

Sul podio degli Aspiranti troviamo nell’ordine lo svizzero Mathieu Glassey dello Ski Club Arpettaz, undicesimo assoluto, il milanese Tommaso Brignoli dello Sci Club Sansicario Cesana, ventesimo assoluto, e il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, ventunesimo al traguardo.

Il quarto degli Aspiranti è il pragelatese Erik Passet dell’Equipe Pragelato, il sesto è il monregalese Federico Massimilla dello Sci Club Lurisia, il settimo è il lanzese Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato, l’ottavo è il torinese Iacopo De Serafini del Racing Team Vialattea, il nono è il cuneese Jacopo Fantino dello Sci Club Val Vermenagna, il decimo è il

braidese Gabriele Battaglino dello Ski College Limone.

Le classifiche del secondo Gigante FIS disputato a Limone Piemonte

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=125992

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=125993