Nuovo doppio sabato di trasferte per le due compagini cuneesi impegnate dei campionati di Serie B femminile di pallavolo. Una delle due, però, (e nel dettaglio quella della Libellula Banca CRS) ha molto fascino e mette in palio tre punti che saranno chiave di volta per la rincorsa ai playoff di una delle due contendenti. Più rilassato l’impegno de L’Alba Volley, alla seconda trasferta consecutiva nel capoluogo lombardo.

E dunque dalla B1 si parte, dall’impegno trentino della Libellula Banca CRS in Trentino, ospite della Rothoblaas Volano. Guardando la classifica si capisce subito l’importanza della gara: le trentine sono terze, le braidesi quinte a -3 ed ai playoff vanno in tre, con sei gare ancora da giocare. Il successo dell’ultimo turno con Parella ha dimostrato come le ragazze di coach Mauro Barisciani stiano attraversando un ottimo periodo di forza. Per contro le volanesi arrivano da una sconfitta tanto pesante quanto inattesa in casa della Pall. Don Colleoni.

Il Girone A della B1 sta vivendo un periodo di grande equilibrio per il secondo ed il terzo posto, fermo restando il primo posto per distacco della GSO Villa Cortese. Insieme a Volano al secondo posto c’è la Savis Vol-Ley Academy, la quale a sua volta cercherà di staccare nello scontro diretto l’altra quinta, la Capo D’Orso Palau. In tutto questo è la Mts Tecnicaer Santena quarta ad avere l’impegno più facile, contro il già citato Parella.

In Serie B2 sarà la MTV Guffanti Group l’avversaria di giornata de L’Alba Volley, in una sfida in programma domani alle 20.30. Se per le ragazze di coach Relato la tensione sarà relativa, con una salvezza non ancora raggiunti solamente per i capricci della matematica, non si può dire lo stesso per le padrone di casa: la MTV, infatti, si trova all’undicesimo posto e deve recuperare sette punti al Club 76 Fenera Chieri per evitare la retrocessione.

In casa albese il periodo è positivo, con la buona prestazione casalinga contro la Pallavolo Florens nell’ultima uscita. Scevre di problemi, le langarole non hanno più (ormai da settimane) obiettivi di muoversi troppo in classifica, però stanno facendo il loro: la posizione più alta a cui si può ancora aspirare è la quinta, con la Universo In Volley Pavia, impegnata proprio con Florens, quattro punti più in su.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 21 (29/3)

Trentino Energie Arg. – Sim Immobiliare Novara

Savis Vol-Ley Academy – Capo D’Orso Palau

Volley Parella Torino – Mts Tecnicaer Santena

Rothoblaas Volano – Libellula Banca CRS

Clericiauto Cabiate – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – Pall. Don Colleoni

Club Italia – GSO Villa Cortese

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 51 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 40 Mts Tecnicaer Santena 38 Libellula Banca CRS 37 Capo D’Orso Palau 37 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 33 Sim Immobiliare Novara 30 Club Italia 28 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 19 Clericiauto Cabiate 18 Trentino Energie Arg. 16 Volley Academy V&V 6

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 21 (29/3)

Acrobatica Group Alessandria – Lilliput Pallavolo

Viscontini Tea Consulting – G.S. Cagliero

Igor Volley Trecate – CUS Torino

Club 76 Fenera Chieri – Ascot Moncalieri Toplay

MTV Guffanti Group – L’Alba Volley

CUS Pavia – Bonprix Teamvolley

Pallavolo Florens – Universo In Volley Pavia

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA