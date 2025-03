Seconda Categoria F-G – Primi match point per Elledì e Val Maira! In zona playoff spicca la sfida Garessio-Giovanile Genola

A 360 minuti dal termine della regular season potrebbe essere arrivata l’ora X nei raggruppamenti cuneesi di Seconda Categoria.

Nel Girone F derby che potrebbe già festeggiare la promozione la capolista Elledì in caso di vittoria sul campo del Langa nel derby. I gialloneri, infatti, si renderebbero irraggiungibili dall’inseguitrice Lenci Poirino che rischia pareggio nella sfida play off contro il San Giuseppe Riva.

Ultime chance per raggiungere la quinta posizione per la Polisportiva Montatese che non potrà certamente sbagliare nel match casalingo contro lo Sportroero, bisognoso di punti salvezza. Al centro della classifica spicca lo scontro tra Polisportiva Castagnole e San Luigi Santena mentre la Sommarivese, per avvicinarsi quantomeno allo spareggio salvezza, cercherà l’impresa nel match interno con il Pralormo.

Nel Girone G primo match point per il Val Maira che, in caso di vittoria nella gara casalinga contro il Carrù Magliano Alpi, festeggerebbe il matematico ritorno in Prima Categoria. Alle spalle della battistrada spicca lo scontro diretto tra Garessio e Giovanile Genola mentre il San Biagio rischia sul terreno di gioco del sempre ostico Revello. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Piemonte, invece, prova a ripartire lo Sporting Savigliano che ospita il fanalino di coda Lagnasco, bisognoso come non mai di punti salvezza.

Stesso identico obiettivo nella sfida tra Virtus Busca ed Olimpic Saluzzo in quello che potrebbe essere l’antipasto dello spareggio per restare in categoria. Turni interni, infine, per Benese e Roretese rispettivamente contro Caraglio e San Chiaffredo.