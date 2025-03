Eccellenza: sanzioni per tre club del Girone B

Scattano le sanzioni per tre club del Girone B di Eccellenza dopo la ventiseiesima giornata di campionato.

Il Giudice Sportivo ha infatti disposto un’ammenda, come riportato dal comunicato del Comitato Piemonte VdA della LND, per San Domenico Savio Asti, Cheraschese ed Alba Calcio.

Multato di 700 euro il San Domenico Savio Asti “per il comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori, che dal minuto 40 del secondo tempo di gioco e sino al termine della gara rivolgevano gravi ingiurie all’arbitro, anche di contenuto discriminatorio. Sanzione ex art. 28 C.G.S. L’ammenda è altresì comminata per l’inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, privo di acqua calda”.

Punita con 500 euro di ammenda, invece, la Cheraschese “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano frasi ingiuriose sia ai componenti della terna arbitrale che ai giocatori avversari. Inoltre, dopo il fischio finale dell’incontro, i tifosi della Cheraschese sputavano in direzione dei giocatori dell’Alba Calcio, che stavano esultando per la vittoria, e lanciavano verso di loro bottigliette e accendini, oltre a tentare di scavalcare la rete di recinzione, causando così la reazione dei calciatori in campo ed in particolare del n. 18 Sig. Stefano Panetta”.

Infine, 100 euro di sanzione per l’Alba Calcio “per la condotta antisportiva dei propri giocatori in campo i quali, al termine dell’incontro, esultavano in maniera provocatoria davanti al settore occupato dai sostenitori della Società Cheraschese 1904, generando così la reazione ingiuriosa e violenta di questi ultimi”.