«Una rivoluzione possibile l’antidoto ai farmaci è la prevenzione»

“Per aver sempre coltivato la prevenzione per la salvaguardia del servizio sanitario pubblico”. È con questa motivazione che la Fonda­zio­ne Ospedale Alba-Bra onlus assegnerà domani, venerdì 28 marzo, nell’auditorium dell’ospedale “Miche­le e Pietro Ferrero” di Ver­du­no, il Pre­mio Gratitu­dine 2025 al professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’I­stituto di ricerche far­ma­cologiche “Mario Negri”.

Ogni edizione del premio è destinata a chi è un esempio, a “qualcuno che nel corso della vita si è contraddistinto per un’azione spontanea e incondizionata di alto valore sociale. Il premio nasce per tali ragioni e l’esemplare unico che viene consegnato, firmato Gufram, recita un evocativo e semplice ‘Thank You’, a significare proprio l’universalità di ogni singolo gesto che può davvero cambiare il mondo attorno a noi” si legge sul sito della Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Lo scorso anno, con altre tredici personalità di spicco della comunità scientifica italiana, Garattini ha firmato un appello in difesa del servizio sanitario pubblico. «Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019, il Ssn in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell’aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddito – si legge nel documento –. Ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, au­mento delle diseguaglianze regionali e sociali».

Professor Garattini, onorato del Premio?

«Più che onorato, soprattutto perché esalta quella che è veramente una mia convinzione personale, una convinzione di vita: la prevenzione è l’unico modo per poter salvare il servizio sanitario nazionale. Dobbiamo attivarci in prima persona per evitare le malattie evitabili, scongiurando l’inutile sovraccarico del Ssn. Non possiamo andare al di là di un certo limite, insomma».

La prevenzione è una “for­ma mentis”?

«Certo! Spesso mi capita di parlare alla gente sull’importanza del Ssn che, nonostante debba essere certamente mi­gliorato, perché col passar del tempo tutte le cose devono essere riorganizzate, rappresenta un be­ne straordinario che abbiamo e che molti altri Paesi ci invidiano».

Un bene dato per scontato.

«Per certi versi sì, o meglio, può essere capito soltanto da chi ha vissuto il periodo precedente, quando la situazione reale era che ti curavi solo se avevi possibilità economiche. Non dobbiamo perderlo né per noi, né per tutte le generazioni future».

Da qui la lectio “Prevenzione è rivoluzione”.

«Sì, voglio rimarcare l’atteggiamento che è necessario tenere. I miglioramenti e i progressi medici sono stati ben evidenti. Tutto ciò ha però generato una continua spinta alle cure, creando un grande mercato. Il mercato dei farmaci, come tutti i mercati, non è pensato per diminuire. La prevenzione è l’arma giusta e logica per far sì che il Si­stema lavori di meno e in ma­niera sempre efficiente».

Perché ci sono malattie evitabili.

«I dati ci dicono che in Italia abbiamo quattro milioni di diabetici di tipo 2 che hanno poi complicazioni visive, cardiovascolari, renali e diabete. Una malattia evitabile. Ogni anno muoiono 180­ mila persone di tumore: il 40% di essi sono e­vi­tabili. Due esempi dei tanti che si potrebbero fornire: la preven­zione è l’antidoto al mercato».

Da dove partire?

«Dalla mentalità di ognuno, rivolta a uno stile di vita sano. Occorre inserire anche la figura del medico di medicina generale nella prevenzione e non solo nella cura. Bisogna fare uno sforzo per aiutare tutti ad avere buone abitudini di vita; perciò, andrebbero inseriti dei target ai medici di base, giudicati sulla base del numero di pazienti fumatori e/o obesi, tanto per citare due categorie a rischio».

Un cambiamento sostanziale.

«Spostare il focus della medicina, dalle cure alla prevenzione. È chiaro che il medico di medicina generale prescriverà anche un tipo di alimentazione, la necessità di fare 2, 3, 4 o 5 chilometri al giorno di camminata, aiuterà a non fumare, a non bere alcol, che è cancerogeno, a non prendere droghe. Esercizio non solo fisico, ma anche di tipo intellettuale: i rapporti sociali sono molto importanti per mantenere sempre in attività il cervello».

A che punto siamo nella prevenzione in­di­viduale?

«Gli screening per i tumori sono inferiori al 50% degli italiani, nonostante i numerosi programmi e relativi richiami. La tempestività è determinante nell’oncologia, così co­me le vaccinazioni ricoprono un ruolo fondamentale, messo in discussione dalla pandemia. Si è sviluppata una mentalità antagonista assolutamente sbagliata. E poi ci sono tanti problemi che dipendono dal fatto che la libertà degli individui incide sulla salute degli altri».

Un esempio concreto?

«In Italia abbiamo 12 milioni circa di fumatori tra maschi e femmine, per un totale di 50 miliardi di sigarette ogni anno. Pensi alla quantità di sostanze cancerogene, infiammatorie che vanno nell’aria, oltre ai mozziconi che vanno sul terreno e i prodotti tossici che finiscono nell’acqua e nel cibo. Quindi… c’è molto da fare non soltanto sul piano individuale, sono i Governi a dover rispettare la Costituzione che dice: “la salute è un bene di tutti”».

L’ambiente va oltre l’ereditarietà?

«La gente si crea molti alibi che devono essere demoliti: l’ereditarietà è uno di questi. Oggi sappiamo dall’epigenetica che la predisposizione ge­netica è molto influenzata dall’ambiente e dalle abitudini di vita».

Torniamo al fulcro: serve un cambio di mentalità.

«Se la prevenzione è una rivoluzione culturale bisogna mettere anche in gioco le sedi della cultura. In Italia non abbiamo una Scuola Su­periore di Sanità dove formare i dirigenti del Ssn, i quali provengono più o meno tutti dal­la politica. Se vogliamo dei dirigenti che siano più co­scienti dobbiamo formarli. Pensi che oggi nella scuola italiana non c’è niente che insegni la salute. Basterebbe un’o­ra alla settimana per ogni classe da parte di persone preparate per cambiare molto il concetto e l’approccio. Di strada da fare ce n’è tanta, l’importante è avviare il cammino».

CHI SONO

Silvio Garattini, classe 1928, è perito chimico, dottore in Medicina e autore di molte centinaia di lavori scientifici pubblicati in riviste nazionali e internazionali. Fondatore nel 1963 e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs fino a giugno 2018.

COSA HA FATTO

In oltre 50 anni di attività, l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, sotto la direzione di Silvio Garattini, ha prodotto oltre 13mila pubblicazioni scientifiche e circa 250 volumi. Oltre 4mila giovani laureati e tecnici si sono specializzati in questo periodo presso l’Istituto.

COSA FA

Attualmente ricopre la carica di presidente dell’Istituto Mario Negri, dell’Associazione “Via di Natale” e della Fondazione Angelo e Angela Valenti. L’11 ottobre 2023 ha ritirato al Quirinale il premio nazionale “Presidente della Repubblica” che gli era stato assegnato dall’Accademia Nazionale dei Lincei per il “contributo unico e straordinario dal punto di vista della ricerca scientifica”.