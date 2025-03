Quale futuro per l’automotive e la sua filiera?

Il settore automotive sta attraversando una fase di profonda trasformazione e incertezza. Per affrontare le sfide attuali e delineare strategie future, Con­findustria Cuneo e Con­far­tigianato Cuneo, con il patrocinio della Camera di Com­mercio di Cuneo, hanno organizzato l’evento “Filiera automotive: sorvegliata speciale”. L’appuntamento è fissato per lunedì 31 marzo, alle 10, presso la Sala “Michele Ferrero” della Casa degli industriali cuneesi, in via Bersezio 9, a Cuneo.

Il punto di partenza da cui prenderà le mosse l’incontro è la consapevolezza che il comparto automotive sia al centro di una rivoluzione senza precedenti, influenzata da fattori normativi, economici e tecnologici. Le recenti normative europee mirano a una progressiva eliminazione dei veicoli a combustione interna entro il 2035, al fine di promuovere una transizione verso l’elettrico. Tale transizione presenta sfide significative per l’industria automobilistica italiana, storicamente legata alla produzione di motori endotermici. La mancanza di una pianificazione industriale adeguata rischia di compromettere la competitività del settore nel contesto globale. Parallela­mente, l’aumento dei costi di produzione, la riduzione degli incentivi statali e la crescente concorrenza dei produttori cinesi nel mercato dei veicoli elettrici stanno mettendo sotto pressione l’industria europea dell’auto. Questi elementi hanno contribuito a una diminuzione della domanda interna ed estera, con ripercussioni su tutta la filiera produttiva.

L’incontro del 31 marzo rappresenta un’opportunità per imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni di confrontarsi sulle problematiche attuali e future del settore. L’obiettivo è fornire strumenti e strategie per affrontare le sfide e valorizzare le potenzialità delle aziende locali.

Ad aprire i lavori saranno Giorgio Rolfo, presidente della Sezione Meccanica di Con­findustria Cuneo, e Luca Cro­setto, presidente di Con­fartigianato Cuneo. Se­guiranno interventi di esperti del settore, atti a fornire dati in grado di fare una fotografia dell’automotive e di ciò che le gira intorno, tra cui Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino; Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Auto­mo­bilistica) e Marco Rosatello, Consigliere di Arproma. La moderazione sarà affidata ad Andrea Bignami, caporedattore di Sky Tg24. Inter­verranno anche: Andrea Bartolomeo, country mana­ger e vicepresidente di Mg Motor Italy; Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commis­sione Industria del Senato; Michele Crisci, presidente e Ad di Volvo Car Italia e presidente dell’Unione Nazionale Rappre­sentanti Autoveicoli Esteri; Giovanni Crosetto, europarlamentare; Giorgia Garola, presidente di Amma (Aziende Mec­caniche Meccatroniche Asso­ciate); Patrizia Paglia, delegata di Confindustria Piemonte per l’Automotive; Andrea Tron­zano, assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte e Oliver Zander, direttore di Gesamtmetall (l’equivalente tedesco della nostra Federmeccanica).

Durante l’evento verranno condivise le videointerviste realizzate presso le aziende Carbonteam, Rma Meccanica e Vincenti Officine.

«Questo evento rappresenta un momento chiave per riflettere su un settore strategico che sta affrontando uno dei momenti più critici della sua storia recente», afferma Giorgio Rolfo. «La pressione normativa sull’abbandono dei motori endotermici e l’incertezza do­vuta ai dazi internazionali stanno mettendo a dura prova tutta la filiera. Con il contributo di esperti, imprenditori, manager e istituzioni, cercheremo di delineare uno scenario chiaro e strategie condivise per favorire una ripresa concreta e sostenibile. Le difficoltà del settore rischiano di determinare effetti negativi per tantissime realtà, dalla meccanica al comparto agricolo.

Anche Luca Crosetto sottolinea la delicatezza del momento: «Il contesto è decisamente complesso. Non dimentichiamo che automotive e meccanica sono categorie economiche a forte vocazione artigiana. Di rilievo sul nostro territorio, poi, è il settore collegato alla meccanizzazione agricola, nel quale la Granda è da molti anni sul podio italiano come numero di pezzi realizzati e volumi di vendite. Da tempo l’automotive e la meccanica sono alle prese con una pesante crisi dovuta in larga parte al crollo della produzione ed export del settore automobilistico e alla recessione della Germania, cui si ag­giungono le prospettive della politica dei dazi della nuova amministrazione americana. Inoltre, non di poco conto, anche per le ripercussioni sui consumatori, i problemi legati all’approvvigionamento di pezzi di ricambio au­tomobilistici. È indispensabile individuare misure ur­genti che possano allentare le tensioni finanziarie: allungamento delle tempistiche di am­mor­tamento per gli investimenti in in­novazione e transizione green e previsione di mi­sure che ridefiniscano i tem­pi per le scadenze debitorie. Fon­da­mentale che si incentivi, an­che a livello europeo, la ri­cerca e sviluppo per rilanciare l’economia delle nostre aziende».

Per assistere al convegno oc­corre registrarsi nello­ spazio riservato appuntamenti, alla pagina: confindustriacuneo.it/calendario.