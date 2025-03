Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, con 78.000 utenti registrati, 107.000 squadre create e ben 6.800 leghe, ritorna il FantaGiro d’Italia, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia ideato e prodotto in collaborazione fra RCS Sport e il team del FantaSanremo.

A partire da oggi sarà infatti possibile iscriversi al sito www.fantagiroditalia.it e partecipare al gioco che permetterà di vivere l’amore infinito per il Giro d’Italia a 360 gradi, non solo seguendo le imprese dei corridori sulle strade della penisola ma anche soffermandosi sugli aspetti più divertenti, curiosi e scanzonati che caratterizzeranno le tre settimane della Corsa Rosa giunta alla sua 108esima edizione.

Il lancio del format è stato oggetto di un opening party esclusivo presso il WorldHotel Casati 18, parte del Gruppo BWH Hotels, in pieno centro a Milano, durante il quale sono stati dati i primi consigli sul come costruire la propria squadra. Una serata “Family & Friends”, tra gli ospiti della serata: social community del mondo ciclistico, influencer ed ex corridori professionisti. Ciascun ospite è diventato un “Brand Ambassador” chiamato a generare contenuti, prendere parte ai nostri “Social Corner” e diffondere il verbo del “FantaGiro”.

loro come capitano, ruolo di grande importanza in quanto i punti che guadagnerà in base all’ordine di arrivo di ogni tappa verranno raddoppiati. Il tutto prestando attenzione a non superare la soglia dei 100 Wolfie (la mascotte del Giro d’Italia e “moneta” del FantaGiro), il credito massimo messo a disposizione per acquistare i corridori e comporre il proprio team.

Nel FantaGiro d’Italia 2025 non mancheranno però delle importanti novità per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Da quest’anno il gioco andrà a integrare ben due sessioni di trasferimento durante le soste del Giro d’Italia, che permetteranno di variare in corso d’opera la composizione del proprio team.

Nello specifico le due finestre di trasferimento si apriranno in corrispondenza del 2° e 3° giorno di riposo del Giro d’Italia 2025 (fra la tappa 9 e la tappa 10 e fra la tappa 15 e la tappa 16). Per ogni sessione di mercato sarà possibile cambiare al massimo 4 corridori, ad esempio, andando sostituire gli atleti che sono stati costretti al ritiro oppure effettuando dei cambi in funzione delle strategie dei fantallenatori.

I trasferimenti potranno avere luogo solo fra corridori che hanno una quotazione espressa in Wolfie uguale o minore rispetto a quelli inizialmente inseriti nel team, mantenendo comunque la propria squadra composta da 8 corridori e rispettando il limite dei 100 Wolfie. Nelle due finestre di trasferimento sarà inoltre possibile cambiare il capitano della propria squadra.

A determinare le posizioni dei corridori nella graduatoria del FantaGiro d’Italia saranno da un lato le prestazioni sportive che otterranno (la classifica generale, quella di tappa, i piazzamenti nelle classifiche del Gran Premio della montagna, a punti e dei giovani, etc.), dall’altro i “bonus” e i “malus” presenti nel regolamento del gioco, tutti all’insegna della curiosità e del divertimento, che gli atleti collezioneranno nel corso delle tre settimane del Giro, non solo durante le 21 tappe in programma ma anche nei momenti del podio firme o di quello delle premiazioni.

Non mancheranno inoltre bonus giornalieri, legati alle specificità dei territori che, giorno dopo giorno, saranno toccati dalla Corsa Rosa e bonus creati in collaborazione con i partner ufficiali del fantasy game.