FISI-AOC: report sul Trofeo Duchessa Lia, Pinocchio ed Elia Brizio

NEL GIGANTE DEL TROFEO DUCHESSA LIA AD ARTESINA BIS DI MARTA ROSSETTI E VITTORIA DI BENJAMIN ALLIOD. LA FRANCESE NINA BUET E TOMMASO BRIGNOLI MIGLIORI ASPIRANTI

Secondo e ultimo appuntamento con i Giganti FIS validi per il Trofeo Duchessa Lia mercoledì 26 marzo ad Artesina. Nella gara femminile ha vinto di nuovo l’azzurra della squadra di Coppa del Mondo Marta Rossetti. La poliziotta gardesana ha chiuso con il tempo totale di 2’,02”,47/100, precedendo per 1”,36/100 la svizzera Alessia Boesch dello

Ski Club Engelberg e per 1”,82/100 l’Aspirante francese Nina Buet dello Ski Club Morzine Avoriaz. Nella top ten anche l’altra francese Lola Blanc del Club des Sports de Tignes, la svizzera Leandra Zehnder dello Ski Club Ahorn-Eriswil, la torinese Martina Sacchi dell’Equipe Beaulard, la ticinese Ginevra Ostini dello Sci Club Airolo, la francese Clarisse

Vulliez dello Ski Club Morzine Avoriaz e le due rossocrociate Aisha Laeubli dello Ski Club Beckenried-Klewenalp e Julie Wienert dello Ski Club Eggiwil. Sedicesima assoluta e seconda delle Aspiranti la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, diciassettesima assoluta e terza delle Aspiranti la svizzera Romina Burkhard dello Ski Club Hausen Am Albis. Il valdostano Benjamin Alliod del Centro Sportivo Esercito, reduce dalla

Coppa del Mondo, ha vinto la gara maschile con il tempo totale di 1’,58”, precedendo per 21/100 il vicentino con passaporto statunitense Francesco Santacroce e per 38/100 il finanziere gardenese Max Perathoner. A seguire i due svizzeri Loic Spiegelberg dello Ski Club Gossau e Nicholas Bircher dello Ski Club Gams, il poliziotto cuneese Fabio Allasina, il vicentino Gabriele Sartori dello Ski College Veneto, il valdostano Pietro Bisello dello Sci Club Gressoney Monte Rosa, il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti e il padovano Matteo Pizzato del Falconeri Ski Team noni a pari merito. Tra gli Aspiranti primo il milanese Tommaso Brignoli dello Sci Club Sansicario Cesana, ventiduesimo assoluto, secondo il torinese Filippo Barberis dello Sci Club Valchisone, ventisettesimo assoluto, terzo il novarese Simone Guidetti dello Sci Club Mera, ventinovesimo assoluto.

SELEZIONI NAZIONALI DEL TROFEO PINOCCHIO SUGLI SCI ALL’ABETONE: PIETRO DESOGUS VINCE IL GIGANTE RAGAZZI, BENEDETTA ROSA RANIERI TERZA NELLO SLALOM ALLIEVI

La seconda giornata delle selezioni nazionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci aveva in programma lo Slalom degli Allievi sulla pista Zeno Colò 2 e il Gigante dei Ragazzi sulla Zeno Colò Tre Alta. Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere ha vinto il Gigante Ragazzi chiudendo le due manche con il tempo totale di 1’,59”,50/100 e con 30/100 di vantaggio su

Samuel Prantl dello Sci Club Ultimo-Ulten. Terzo ad 1”,62/100 Tommaso Arosio dello Sci Club Panarotta. Quarto posto per Aimone Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, undicesimo per Giacomo Senigagliesi del Lancia, dodicesimo per Paolo Peira del Mondolè Ski Team, sedicesimo per Riccardo Droghi del Mondolè Ski Team. Doppietta dello Sci Club Gardena Raiffeisen nella gara femminile: prima Gloria Kostner in 2’,01”,72/100,

con 70/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Vicky Insam e 1”,09/100 su Anny Troiano dello Sci Club Posillipo. Al quarto posto Carolina Di Pascale dello Sci Club Lancia, al quinto Anna Reita del Sestriere, al sesto Sofia Merlin dell’Equipe Pragelato, al diciassettesimo e diciottesimo Anna Lanzavecchia e Margherita Sartoris dell’Equipe Limone. Tra le Allieve scontato il successo nello Slalom della campana Giada D’Antonio dello Sci Club Vesuvio, al traguardo finale in 1’,13”,10/100, con un margine di 3”,82/100 su Alenah Taschler dell’Amateursportverein Gsiesertal e di 5”,49/100 su Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone. Dodicesima piazza per Mimosa Garrino dello Sci Club Sestriere. In campo maschile primo Gaetano Cantalupo del CAI Monte Lussari in 1’,18”,66/100, con 46/100 di vantaggio su Noah Gasteiger dell’Amateursportverein Gsiesertal e 47/100 su Matthias

Mahlknecht dello Sci Club Gardena Raiffeisen. All’ottavo posto Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, al quattordicesimo Ruggero Reita dello Sci Club Sestriere, al ventesimo Pietro Augusto Rosso del Borgata Sestriere.

ELIA BRIZIO SI FA STRADA NEL CIRCUITO MONDIALE DELLO SPEED SKIING

Il braidese Elia Brizio prosegue il suo cammino nel circuito mondiale dello Speed Skiing, lo sci di velocità. Nelle gare FIS e in quelle per il titolo mondiale della categoria S2 Juniores a Vars, in Francia, l’atleta del Cuneo Ski Team si è ben comportato, ottenendo un sesto

posto con la velocità di 166,58 km orari nella competizione che ha assegnato il titolo iridato. La gara valida per il titolo mondiale degli atleti che scendono con materiali (sci, tute, protezioni dorsali e caschi) omologati per le competizioni di Discesa è stata vinta dal

francese Enzo Vita del Club des Sports de Risoul con la velocità di 169,69 km orari. Sempre a Vars, Brizio ha partecipato a tre gare FIS, in cui si è piazzato settimo, decimo e sesto, mostrando di aver raggiunto un buon feeling con la pista in cui nel 2024 si era piazzato quarto nella gara iridata.

