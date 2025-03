«Ascoltare i giovani sono figli della contemporaneità»

«Abbiamo il dovere di creare un ecosistema accogliente per loro e per le loro idee, che sono sicuramente innovative e creative, perché loro sono figli della contemporaneità».

Nell’utilizzare la terza persona plurale, Cristina Clerico, assessora della Città di Cuneo, in questo caso interpellata sulla delega alla Politiche giovanili, si riferisce ai giovani. È proprio questa importante generazione l’obiettivo del progetto “Insieme per un’i­dea” promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fonda­zione Cassa di Rispar­mio di Cuneo, Fondazione Wel­lfare Impact di Cuneo e Plin Impre­sa Sociale. Finan­ziato da Anci in seno all’avviso pubblico “Giovani e Impre­sa” a sua volta sostenuto economicamente dal Diparti­men­to delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Univer­sale, il progetto ambisce in effetti a supportare i giovani nel percorso di creazione e sviluppo d’impresa, a stimolare l’iniziativa economica, la creatività e l’innovazione e a rispondere ai bisogni del territorio e al suo rinnovamento. Un percorso che intende ascoltare i desiderata e le suggestioni delle nuove generazioni, supportandole attraverso appositi momenti di affiancamento e di incontro con professionisti, enti e istituzioni.

«Dare lo spazio perché i giovani comprendano che c’è un ecosistema che accoglie le idee, perché si trovino un loro spazio successivo. Io ho la sensazione che i ragazzi non vogliano in alcun modo che noi li si guidi troppo, perché siamo figli di un mondo differenze con un sistema operativo differente».

Un progetto nato per…

«Lasciare ai ragazzi uno spazio è un po’ lo scopo che ci siamo preposti come quinquennio politico nel capoluogo: creare un terreno fertile perché si sentano ascoltati».

Parla di uno spazio fisico?

«Anche, stiamo lavorando sugli spazi pubblici, ma in questo caso parlo di spazio per le idee. Altre idee perché il tema di fondo, in tutti i filoni che stiamo seguendo è il protagonismo dei ragazzi, dei giovani perché sentono che c’è un mondo che li ascolta e che dà loro la possibilità di essere quello che loro vogliono essere, non quello che noi immaginiamo sia giusto per loro».

Ci sarà anche un luogo…

«Possiamo dirlo: il secondo lotto di lavori a Palazzo Santa Croce prevede la realizzazione dello spazio giovani. Que­sto progetto è utile per sensibilizzarne sin d’ora l’utilizzo».

Ascoltare e al tempo stesso incentivare.

«È difficile calarlo per esempio, come ci ha chiesto di fare Anci nel bando a cui abbiamo partecipato, nel mondo pre-impresa. cosa può fare l’ente locale perché si creino delle reti visibili per i giovani perché sentano che le loro idee possono diventare impresa e diventare lavoro: im­pren­di­toria. Quel­lo che ci siamo detti e che il territorio è già molto presente dal punto di vista del sostegno alle imprese, serviva semplicemente metterle in rete e far sì che anche i ragazzi lo vedessero, perché non è rivolto al mondo dei ragazzi l’ecosistema delle imprese di ogni territorio».

Il progetto vede diversi soggetti promotori: una novità?

«Più che novità direi contemporaneità, le barriere non hanno senso, tantomeno per i ragazzi che non sono novecenteschi e quindi alcuni schemi proprio non li hanno. Ci presentiamo ai tavoli con diverse appartenenze: dall’amministrazione pubblica alle associazioni di categoria sino a fondazioni che si occupano di welfare. Loro, i giovani, ci vedono sotto un solo cappello: le Istituzioni».

Un aspetto non positivo.

«Vero, ma diciamo che li capisco perché c’è una sorta di scarsa conoscenza reciproca. In alcuni casi cerchiamo di conoscerli ma non sempre riusciamo a comprendere il mondo dei giovani così come i ragazzi si dimostrano prevenuti e vedono le istituzioni come un “carrozzone lento” che non può fornire alcun servizio utile o buone idee. Dobbiamo cercare di utilizzare questo progetto anche per far sì che vengano meno reciproci preconcetti».

Avviato nell’agosto 2024, il progetto ha organizzato un ciclo di incontri ispirazionali, offrendo ai giovani del territorio la possibilità di dialogare con Michela Giordano, conosciuta come “Michela­nelle­valli”, giovane imprenditrice digitale che attraverso i social media promuove le valli occitane piemontesi; Martina Riberi, rappresentante della cooperativa agricola Terra Nuova di Cuneo e ideatrice di WeSpesa; Giovanni Rende, rappresentante dell’impresa no profit Unione Nazionale Servizio Civile e presidente della Consulta Nazionale del Servizio Civile Universale; Francesca Alloat­ti, laureata in Lingui­stica con un dottorato in Informatica, che da oltre sei anni lavora a stretto contatto con le aziende per implementare soluzioni basate su Ia; Danilo Gasca, divulgatore scientifico esperto in scienza dei materiali, vicepresidente della Cooperativa Ossigeno.

Il calendario prosegue sabato 29 marzo, dalle 9 alle 17, presso il Circolo degli Indu­striali ospiterà un evento unico nel suo genere, rivolto in particolare ai giovani e ai futuri imprenditori desiderosi di conoscere meglio il loro potenziale. La business coach e leadership mentor Elena Re, esperta di neuroscienze applicate al coaching e allo sviluppo della leadership, presenterà l’innovativo Neuro-Agility Profile® Brain Potential. Un test per comprendere il funzionamento del proprio cervello e l’elaborazione delle informazioni.

Il progetto giusto al momento giusto: un cantiere sociale.

«Lavoriamo per generare spazi bianchi in cui i ragazzi si sentano a casa anche fuori casa. Spazi sicuri, tutelati, custoditi, ma al tempo stesso liberi dove si possano in­con­trare perché dal­l’incontro nascono le idee».