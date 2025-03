«Ai ragazzi insegno calcio a 360 gradi partendo dalla vita»

Una volta, il mito Gigi Riva sentenziò: «C’è una cosa che mi pia­ce di lui: è introverso come me. Parla poco, ma ha le idee chiare». Che poi nel caso di Enrico Chiesa, l’introversione si abbina e forse si mescola al celebre “mugugno” genovese. In ogni caso, l’ex attaccante esterno di Sampdoria, Parma e Fio­ren­tina (da giocatore grande velocità e un tiro, appunto, “alla Riva”) dopo la carriera ad alto livello, ha iniziato a seguire un percorso fuori dagli schemi, le­gato co­munque alla passione che lo ha guidato fin dai primi passi nel Pontedecimo. Lo stesso percorso che sabato l’ha infine portato in Alta Langa, a Cortemilia, do­ve ha ricevuto il premio “Il gi­gante dell’anno”. Un riconoscimento si­gnificativo, in coda a una se­rie di eventi intorno al Pre­mio nazionale di letteratura per ragazzi “Il gigante delle Langhe”. È sta­ta una settimana di iniziative, una “festa della cultura” con epilogo le­gato alla presenza di Chiesa nella… Chie­sa del Convento di San Fran­cesco. Il legame era rappresentato dai contenuti di uno dei due libri finalisti della sezione Narrativa, “Sorella di cuore” di Sarah Pellizzari Rabolini, che racconta il mondo del calcio, il fairplay e l’importanza di co­struire, partendo dalle squadre dei giovani, un modo di comportarsi capace di dare risalto non all’aggressività, ma allo spirito di squadra e all’inclusività dello sport. Va­lori in cui si riconosce pienamente Enrico Chiesa che, dopo la parentesi alla guida delle giovanili della Samp, ha intrapreso questa nuova carriera: «Alleno i giovani cercando di trasmettere quello che io stesso ho imparato».

Un impegno che l’aveva già portata da queste parti?

«Recentemente sono stato a Sa­luzzo e a Fossano, al cam­po sportivo del Salice, dove ho portato il mio “Enrico Chiesa Day”».

Di cosa si tratta?

«Arrivo ospite di un club as­sieme al mio staff e dirigo un allenamento con le squadre dei ragazzi. Due ore in cui trasmetto molti aspetti della mia esperienza di giocatore».

Dopo Fossano prevede altre tappe nel Cuneese?

«Tornerò a maggio, ad Alba, per un evento benefico. L’ami­­cizia con Daniele So­brero è alla base di tutto. Pro­prio parlando con lui, sono nate una serie di idee che stiamo portando avanti».

Ricordiamo una delle ultime uscite ufficiali di Vialli, proprio ad Alba.

«La ricordo bene anch’io. Anche per Gianluca l’attenzione al sociale era qualcosa di molto importante. Ed è stato un contenuto prezioso del premio che ho ricevuto sabato, come personaggio del calcio».

Sappiamo delle sue iniziative benefiche, ma oltre all’attività di allenatore e insegnante, di cosa si occupa?

Sorride: «In Liguria mi dedico, attivamente, al calcio a 7».

E nelle Langhe?

«Ci torno spesso per tutta una serie di motivi. Gli amici, la bellezza del territorio, la qualità delle cantine: sono tanti i luoghi che mi piace visitare anche come semplice turista, appena posso. Parto da Ge­nova, non so­no lontano».

Cosa le piace di più?

«L’empatia che si è creata con le persone è qualcosa che va al di là del­la bellezza ambientale. Inol­tre c’è il lato sportivo. In Piemonte da questo punto di vista si sta facendo molto, pos­so testimoniarlo per esperienza diretta. Quan­do sono stato a Fos­sano ho incontrato tecnici e dirigenti preparatissimi. Lo dico per i miei giri ricorrenti tra le Aca­demy del­la regione, ho sempre avuto impressioni positive».

Anche se, al momento, non ci sono club cuneesi nel calcio professionistico?

«Ma esistono società che si muovono bene nell’ambito del settore giovanile, con giuste competenze e spesso con strutture adeguate».

Le capita di trovare qualche talento?

«Seguo in particolare l’attività dei ragazzini tra 10 e 12 anni, età nella quale si co­mincia a intravedere qualcosa. Non sono più piccoli, non sono ancora abbastanza grandi. Io do consigli, incontro le società, parlo con i ragazzi per capire come vivono il calcio e la vita. I talenti ci sono, certo».

Lei che cosa gli dice?

«Sono incontri a 360 gradi, il mio obiettivo è fornire strumenti a chi vuole di­ventare calciatore e ha l’ambizione di farlo trovando il successo, sa­pendo che esistono regole da rispettare e una disciplina da seguire. Forni­sco informazioni che possono rivelarsi utili ben oltre il rettangolo di gioco. Parto da una base esperienziale, dal mio trascorso, cerco di spiegare ai ragazzi che cosa significa arrivare al top. Poi ogni storia è diversa».

Quanto sono cambiati i ragazzi di oggi, di pari passo con il mondo?

«Siamo cambiati tutti, non solo i “giovani”. Af­fron­tia­mo pro­blematiche nuo­ve, c’è una conoscenza più veloce delle cose e senza step in­termedi. Questo crea confusione e noi adulti dobbiamo cercare di indicare una strada per raggiungere un obiettivo. E vale per lo studio, il lavoro e lo sport, passando dai rapporti con gli altri, colleghi o compagni di squadra».

Domanda inevitabile: le piacciono le partite del calcio di og­gi?

«Ai miei tempi tante cose erano diverse, però il calcio è sempre quello. Bisogna ricordarsi che c’è una base, che il calcio non è solo un prodotto che riguarda gli adulti. E allora servono linee gui­da per ottenere risultati. Se mi annoio a vedere le partite? Questo no, mi piacciono ancora. Il li­vello del calcio italiano non è così basso. Viviamo di periodi buoni e meno buoni, ma cinque anni fa ab­biamo pur vinto un Europeo».

La sua passione per il calcio quindi non cambia?

«È la prima cosa. In qualche modo, cerco di trasmetterla assieme al gesto tecnico. Non tutti arrivano subito all’obiet­tivo e ci sono altre strade possibili. La cosa che conta è non mollare mai».

E suo figlio Federico al Li­verpool?

«Verrà fuori, vedrete».

Prima dell’evento conclusivo, con l’intervista di Donatella Murtas a Enrico Chiesa e il riconoscimento consegnato all’ex azzurro, il premio letterario “Il gigante delle Langhe” aveva scelto i vincitori della nuova edizione. Si tratta di Ilaria Mattioni con “La figlia del gigante” (Feltrinelli) per la fascia di età 8-10 anni e Sergio Badino con “Mille papaveri rossi” (Piemme) per la fascia di età 11-14 anni.

La Giuria della Sezione Libro Illustrato ha scelto come vincitore assoluto del Premio “Emanuele Luzzati per l’illustrazione” il libro “Dolores e io” di Ester Armanino (Riz­zoli). A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del “Racconto dei ragazzi”, da cui il Premio ha preso vita e che quest’anno è stato intitolato a Francesco Langella. Il titolo ispiratore della XXIII edizione è stato “Biodiversità. Muri in pietra a secco e dintorni: dialoghi tra esseri viventi”. Il testo vincitore, scritto dalla classe seconda della Scuola Primaria di Monastero Bormida dal titolo “Ben­venuto!” è diventato la ventiseiesima pubblicazione della collana “Fa­vole a km 0 – Premio Francesco Langella”. I giovani autori sono stati premiati in occasione della Ce­rimonia di Pre­miazione della 23esima edizione del Premio in­sieme ai secondi e terzi classificati: la classe terza della Scuola Primaria di Cor­temilia con il titolo “Un condominio un po’ particolare” e il terzo classificato la classe prima della Scuola Primaria di Cossano Belbo con il titolo “La festa di compleanno di Cicca la cicala”.