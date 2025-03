Acquedotto 4.0 «regia centralizzata per la rete idrica»

Il presente e, soprattutto, il futuro della rete idrica del Cuneese pas­sa attraverso il progetto “Acquedotto 4.0: innovazione e riduzione delle perdite della rete idrica cuneese M2C4-I4.2_231”, finanziato dal Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza: il quadro economico complessivo ri­por­ta la cifra di 26.194.300 euro, ottenuta dopo un percorso impervio, ricco di ostacoli, battute d’arresto e ripartenze.

«Non ci siamo mai arresi – afferma Andrea Ponta (foto a destra), direttore generale Cogesi –, l’umore di questi ultimi due anni è stato altalenante e ad un certo punto lo sconforto ha preso il sopravvento. Poi l’incontro con il professor Mario Rosario Mazzola: grazie al suo supporto possiamo portare nella nostra provincia le tanto sospirate innovazioni tecnologiche di cui abbiamo bisogno».

Mazzola, tra i maggiori esperti italiani di risorse idriche, è stato professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Gestione delle Risorse Idriche presso l’Università di Palermo da novembre 2001 sino ad ottobre 2023. Autore di circa 140 pubblicazioni su libri, riviste nazionali ed internazionali ed atti di convegni nazionali ed internazionali su idrologia, costruzioni idrauliche, gestione dei sistemi idrici ed economia delle risorse idriche, oggi è presidente della Fondazione Utilitatis.

«Abbiamo av­viato il percorso – commenta Ema­nuele “Mo­mo” Di Caro (foto a sinistra), presidente Coge­si – nel marzo 2022: durante il cammino abbiamo incontrato tre “semafori rossi” che avrebbero anche potuto scoraggiarci… Nel maggio 2024, dopo il rigetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro con Utilitatis e il 24 novembre la firma dell’atto d’obbligo presso lo stesso Mit. Una vittoria per tutta la nostra provincia: una regia centralizzata che scaricherà a terra i benefici auspicati».

Il Consorzio Gestori Servizi Idrici, denominato Cogesi, ha ufficialmente presentato il progetto presso lo Spazio Incontri della Fondazione Crc, dinnanzi a una platea di sindaci e amministratori. Una presentazione con annuncio (a sorpresa): «I primi 7,5 milioni di euro del Progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua sono da oggi nelle casse di Cogesi».

Tra le autorità presenti la deputata Monica Ciaburro e l’assessore regionale Marco Gallo, oltre alla sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. Significativa la presenza anche dei primi cittadini di Alba e Bra, Alberto Gatto e Giuseppe Fogliato, due delle sette sorelle ancora ai margini di Cogesi.

«Il progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, prevede la digitalizzazione e il monitoraggio delle stesse – spiega Ponta – che comprende una serie di interventi finalizzati all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica e alla riduzione delle perdite. Oggi il coefficiente trasmesso all’autorità di ambito e vicino al 50%, considerando anche gli sfiori che reimmettono l’acqua direttamente nell’ambiente o perché in eccesso o per limitare la pressione delle tubazioni, per evitare troppo “stress”».

Precisazione doverosa perché se l’Autorità considera gli “sfiori” una perdita, di fatto non rappresenta uno spreco: «È una parte di risorsa volutamente scartata. Per fare un esempio diretto, la misura che include la distribuzione, cioè l’ultimo miglio, dalla vasca di accumulo alle porte di Cuneo fino agli utenti, la perdita si attesta tra il 30 e il 35%».

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: «L’intenzione è di ridurre il coefficiente di perdite complessivo al 30%: ogni punto percentuale di riduzione porta un grande sforzo, soprattutto perché c’è una distribuzione capillare sul territorio molto ampia. Una sfida aperta, agevolata dall’installazione degli “smart meters”, la tecnologia necessaria se non addirittura indispensabile per raggiungere il target».

Digitalizzare e distrettualizzare: ecco le parole d’ordine. Acquisire in tempo reale, e a distanza, le misure di portata e di pressione sarà funzionale alle attività di modellazione, calibrazione dei modelli idraulici, realizzazione di un piano per ottimizzare la sostituzione di porzioni di rete, per rendere più efficienti tali interventi e ridurre le perdite.

«La rete idrica cuneese conta complessivamente circa 10mila chilometri di impianto, tra acque bianche e acque nere – continua Ponta –. Di queste, 2mila saranno oggetto degli interventi previsti dal progetto, attuato con interventi strutturali e il posizionamento di circa 18mila dispositivi “smart meter”, contatori digitali connessi alla rete telefonica attraverso l’utilizzo di sim. L’obiettivo è quello di creare porzioni più piccole per individuare rapidamente il problema e risolverlo: non solo monitoraggio ma anche pronto intervento».

I gestori cuneesi che partecipano al progetto diretto da Cogesi sono Acda, Calso, Infernotto Acqua e Mondo Acqua per un totale di 46 Comuni interessati. Dal­l’At­to d’Ob­bligo, ottenuto con decreto direttoriale n. 670 del 4 novembre 2024 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2024 al n. 4039, si è aperta la fase esecutiva, caratterizzata dalla stipula dei contratti (gennaio 2025) e l’avvio delle attività (febbraio). Ora sono due le “milestones”, letteralmente pietre miliari cui la Cogesi deve attenersi rigorosamente: entro il 30 giugno 2025, 1.317 km di rete acquedotto distrettualizzata; entro il 31 marzo 2026: 2.074 km di rete acquedotto distrettualizzata.

L’acquedotto 4.0 del Cuneese è realtà.