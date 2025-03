Nutella Croissant e Nutella Gelato eletti prodotti dell’anno 2025

Nutella Croissant, il croissant frozen ripieno di Nutella®, e Nutella Gelato, il nuovo gelato in vaschetta che offre l’inconfondibile esperienza Nutella® in un morbido e cremoso gelato alla nocciola, si sono aggiudicati il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2025, rispettivamente nelle categorie “Cornetti surgelati”e “Gelati”. Eletto Prodotto dell’Anno è il Premio all’Innovazione attribuito ai nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato italiano, scelti da più di 12.000 consumatori che votano attraverso una ricerca di mercato condotta da Circana*.

Disponibile da gennaio 2024, Nutella Croissant ha offerto a Ferrero l’opportunità di entrare per la prima volta nel mercato dei surgelati dolci dedicati alla prima colazione, sia in casa che fuori casa. Nutella Croissant si distingue per un impasto fragrante, studiato appositamente per garantire un perfetto equilibrio di gusto con il ripieno di Nutella®. La ricetta prevede l’utilizzo di lievito madre fresco e un processo produttivo che prevede una lievitazione di oltre 100 minuti, assicurando una sfogliatura delicata e una corretta alveolatura della pasta.

Arrivato nei primi punti di vendita all’inizio di giugno 2024, Nutella Gelato è diventato subito virale grazie a migliaia i contenuti generati sui social network dagli affezionati fan di Nutella®, che non hanno saputo resistere al morbido e cremoso gelato alla nocciolaarricchito da gustosi strati di vera Nutella®. Nato per offrire ai consumatori la stessa inconfondibile esperienza sensoriale della crema spalmabile amata in tutto il mondo, Nutella Gelato ha sancito non solo l’entrata del brand nel mercato dei gelati confezionati, ma anche l’ingresso di Ferrero nel segmento delle vaschette.

Per Ferrero i riconoscimenti ricevuti rappresentano un’ulteriore conferma dello spirito di innovazione e imprenditorialità che, da più di sessant’anni, guidano l’evoluzione di Nutella®. Dal lancio del primo snack on-the-go con Nutella &GO! nel 2008, a Nutella B-ready nel 2015, fino a Nutella Biscuits nel 2019, il primo e unico biscotto con un cuore cremoso di Nutella®, il brand ha saputo anticipare i gusti e le esigenze dei consumatori in tutto il mondo. Più recentemente, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti con Nutella Muffin nel 2020, Nutella Croissant, Nutella Gelato, Nutella Plant-Based e Nutella Donut nel 2024. Un percorso che testimonia l’impegno costante di Ferrero nell’investire, innovare e rafforzare il posizionamento globale di Nutella®, scrivendo nuovi capitoli di una storia di successo che continua a ispirare