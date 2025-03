Coppa Piemonte Prima Categoria – Marene con un piede e mezzo in Semifinale dopo la larga vittoria dell’andata

Torna in campo dopo due settimane la Coppa Piemonte Prima Categoria che si appresta a vivere le gare di ritorno dei Quarti di Finale.

Riparte dal largo successo della sfida di andata il Marene che sarà di scena sul terreno di gioco del Bricherasio Bibiana. I rossoblu, ancora in piena lotta per i play off nel Girone F, potranno gestire ben cinque reti di vantaggio con un occhio alla sfida di domenica in campionato quando ospiteranno il Bisalta in una sfida da non sbagliare per garantirsi un percorso nel post season.

Nelle altre sfide Buttiglierese, Beppe Viola Calcio e Carpignano proveranno a far valere il fattore campo rispettivamente contro Monferrato, Fiano Plus e Pro Palazzolo ripartendo dalle gare di andata che sono state all’insegna dell’equilibrio.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma dei Quarti di Finale

Buttiglierese – Monferrato (and. 1-1)

Beppe Viola Calcio – Fiano Plus (and. 2-3)

Bricherasio Bibiana – Marene (and. 0-5)

Carpignano – Pro Palazzolo (and. 2-2)