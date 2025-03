È un sabato sera da ricordare per la Libellula Banca CRS nella ventesima giornata del campionato di B1 femminile di pallavolo. Il sestetto allenato da coach mauro Barisciani sconfigge in tre set il Volley Parella Torino in una sfida dei tanti ex e si concede almeno una settimana a soli tre punti dalla zona playoff. Ottima la prestazione delle braidesi, al primo 3-0 a favore stagionale, scaturita da un inizio di gara di altissimo profilo.

Nei primi due set, infatti, le “Libellule” vanno a fuoco e non lasciano scampo alle ospiti, a loro volta in difficoltà a causa di qualche errore di troppo. Non sorprendono, dunque, il 25-15 ed il 25-16 con cui le padrone di casa si impongono. Più tirata, invece, la terza parte di gara: Parella trova degli ottimi contributi dalla panchina e si va avanti in un serrato corpo a corpo. Il “rigore” di capitan Rivetti, però, sigla infine il 25-22 con cui si chiude la contesa.

Come detto non è solo la Libellula Banca CRS a fare il suo. Sia Savis Vol-Ley Academy che Rothoblaas Volano lasciano tre punti per strada, rispettivamente a Mts Tecnicaer Santena e Pall. Don Colleoni. Ne consegue che si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla seconda posizione. E con la trasferta della prossima giornata proprio in casa di Volano, ogni scenario pare in questo momento possibile.

Anche in Serie B2 si può parlere di un buon risultato per L’Alba Volley, di fronte alla corazzata capolista Pallavolo Florens. Questo perché solamente nel primo set le vigevanesi riescono ad imporsi e a lasciare lontane le padrone di casa (17-25). Negli altri parziali il punteggio ricorrente è 25-22, o per una squadra o per l’altra.

Le albesi di coach Relato riescono addirittura a conquistare il terzo set, fatto non sempre concesso da Florens, e danno battaglia fino all’ultimo punto. Discriminanti le tante battute sbagliate dalle langarole, ma va anche detto che per mettere in difficoltà una squadra così di livello era necessario prendersi qualche rischio di più. Nel prossimo turno Alba sarà nuovamente di scena a Milano, come due settimane fa, ospite della MTV Guffanti Group.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

GSO Villa Cortese – Sim Immobiliare Novara 3-0

Capo D’Orso Palau – Trentino Energie Arg. 3-0

Mts Tecnicaer Santena – Savis Vol-Ley Academy 3-0

Libellula Banca CRS – Volley Parella Torino 3-0

Clericiauto Cabiate – Volley Academy V&V 3-2

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Club Italia 1-3

Pall. Don Colleoni – Rothoblaas Volano 3-0

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 51 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 40 Mts Tecnicaer Santena 38 Libellula Banca CRS 37 Capo D’Orso Palau 37 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 33 Sim Immobiliare Novara 30 Club Italia 28 Volley Parella Torino 26 Pall. Don Colleoni 19 Clericiauto Cabiate 18 Trentino Energie Arg. 16 Volley Academy V&V 6

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 21 (29/3)

Trentino Energie Arg. – Sim Immobiliare Novara

Savis Vol-Ley Academy – Capo D’Orso Palau

Volley Parella Torino – Mts Tecnicaer Santena

Rothoblaas Volano – Libellula Banca CRS

Clericiauto Cabiate – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Volley Academy V&V – Pall. Don Colleoni

Club Italia – GSO Villa Cortese

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

Universo In Volley Pavia – Lilliput Pallavolo 3-0

G.S. Cagliero – Acrobatica Group Alessandria 0-3

CUS Torino – Viscontini Tea Consulting 3-0

Ascot Moncalieri Toplay – Igor Volley Trecate 3-0

MTV Guffanti Group – CUS Pavia 3-0

L’Alba Volley – Pallavolo Florens 1-3

Bonprix Teamvolley – Club 76 Fenera Chieri 2-3

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 58 CUS Torino 50 Ascot Moncalieri Toplay 48 Acrobatica Group Alessandria 45 Universo In Volley Pavia 34 Bonprix Teamvolley 30 L’Alba Volley 30 Lilliput Pallavolo 26 Viscontini Tea Consulting 25 Club 76 Fenera Chieri 24 MTV Guffanti Group 17 CUS Pavia 13 Igor Volley Trecate 11 G.S. Cagliero 9

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 21 (29/3)

Acrobatica Group Alessandria – Lilliput Pallavolo

Viscontini Tea Consulting – G.S. Cagliero

Igor Volley Trecate – CUS Torino

Club 76 Fenera Chieri – Ascot Moncalieri Toplay

MTV Guffanti Group – L’Alba Volley

CUS Pavia – Bonprix Teamvolley

Pallavolo Florens – Universo In Volley Pavia