“Siamo entusiasti del grande successo ottenuto dal nostro convegno dedicato a Logistica e sostenibilità nel settore vinicolo, organizzato con il prezioso supporto di Aca e Ascom Bra, partner strategici e punti di riferimento per il territorio di Langhe e Roero. Un evento che ha rafforzato la nostra visione: logistica e sostenibilità sono le chiavi per un futuro vincente nel settore vinicolo”.

Così dicono i promotori della società Most’ di Pocapaglia commentando gli esiti del convegno che ha riunito nella storica Sala delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour istituzioni e relatori di alto profilo. Un evento che ha illustrato scenari innovativi a supporto dell’economia e della sostenibilità locale, con l’obiettivo di ridurre il traffico di camion e mezzi sulle colline e di semplificare alle cantine – ma anche alle enoteche, ai ristoranti e ai privati – la gestione quotidiana delle spedizioni e dei ritiri di vini, nonché il loro stoccaggio.

“Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per l’interesse e il riscontro positivo, a conferma di quanto questo tema sia cruciale per il futuro del settore – dicono gli organizzatori –. Come emerso dal convegno, Most’ non è solo un hub logistico di eccellenza, ma anche un motore di sinergie per espandere il business oltre confine. Grazie ai Most Meetings e alla rete creata all’estero dal Wine Hunter Helmuth Köcher, fondatore del Merano Wine Festival e nostro partner, offriamo ai produttori l’opportunità di raggiungere direttamente nuovi potenziali clienti, bypassando i tradizionali canali di distribuzione”.

Un tassello strategico del nuovo progetto è rappresentato dalla collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Americana in Texas, che ha già permesso a Most’ di aprire un canale privilegiato con il mercato Usa. Significativa in tal senso la partecipazione al convegno, in collegamento da Houston, di Maurizio Gamberucci, vice direttore della Italy-America Chamber of Commerce of Texas, e a Grinzane Cavour di Niccolo Lorimer, delegato food and wine.

Dichiarano Luigi Barbero, direttore Ascom Bra, e Giuliano Viglione, presidente Associazione Commercianti Albesi: “Il grande successo di partecipazione all’evento è una chiara testimonianza della sensibilità del nostro territorio, e in particolare del mondo del vino, nei confronti della salvaguardia e valorizzazione del paesaggio. L’iniziativa proposta dalla società Most’ si inserisce in un percorso ormai consolidato, volto a rendere il nostro territorio collinare sempre più attrattivo per i turisti, garantendo al contempo una fruizione a basso impatto ambientale, con una riduzione dell’influenza dei veicoli sul paesaggio. Razionalizzare, ottimizzare e condividere le diverse fasi del trasporto merci non è solo una necessità per il nostro territorio, ma rappresenta ormai una consapevolezza diffusa tra imprese e cittadini, la cui attenzione alla tutela del paesaggio, Patrimonio dell’Umanità, è diventata una priorità assoluta”.

L’evento ha esplorato l’universo della logistica e le prospettive future del settore con focus su:

Sostenibilità e valutazione ESG per credito bancario

e per credito bancario Impatto ambientale della logistica del vino nelle Langhe, Monferrato e Roero

nelle Langhe, Monferrato e Roero Innovazioni e soluzioni replicabili nell’ambito vitivinicolo

Dopo i saluti di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, Giovanni Fogliato, sindaco della città di Bra, Roberto Bodrito, Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, e di Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, sono intervenuti Elio Becchis, direttore della Fondazione Digital Innovation Gate421, Stefano Brisone della società MOST’, Roberto Cavallo, Assessore all’Ambiente e Commercio del Comune di Alba, Sergio Germano, Presidente del Consorzio di tutela Barolo e Barbaresco, Helmuth Köcher, fondatore del Merano Wine Festival, Piercarlo Rossi, professore di Diritto privato e Diritto comparato dei consumi all’Università di Torino e membro del Cda di Banca d’Alba, Maurizio Repetto, professore di Ingegneria energetica e Ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino e Lamberto Vallarino Gancia, Presidente di Brainscapital.