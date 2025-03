Cuneo Volley protagonista della DelMonte® Boy League 2025

Domenica 23 marzo, al Palazzetto dello Sport di Busca, si è disputato il Girone A della fase eliminatoria della DelMonte® Boy League Under 14, dove la squadra di casa, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, ha affrontato i pari età di Cantù, Brugherio e Savigliano.

La squadra cuneese, guidata dai coach Mario Barbiero e Andrea Marino, ha ottenuto due ottime vittorie contro Cantù e Savigliano, cedendo soltanto a Brugherio, campione in carica. Con questi risultati, i biancoblù si sono piazzati al secondo posto nel Girone A, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight, in attesa dell’esito degli altri gironi. A dominare il girone sono stati i Diavoli Rosa Brugherio, che con tre vittorie su tre hanno conquistato con autorità il primo posto e il pass diretto per la fase finale. Al terzo posto si è classificata Campi Reali Cantù, grazie al successo nello scontro diretto contro Monge Gerbaudo Savigliano, che chiude la classifica di giornata.

Al termine della fase eliminatoria e del completamento dei quattro gironi mancanti, saranno determinate le sette squadre qualificate (le prime di ogni girone e le tre migliori seconde) che, insieme ai Diavoli Rosa Brugherio, parteciperanno alla Final Eight in programma dal 23 al 25 maggio 2025, in una sede ancora da definire.

Coach Mario Barbiero ha commentato così la giornata e la prestazione dei suoi ragazzi:

«La giornata della fase eliminatoria della Boy League, che abbiamo egregiamente organizzato a Cuneo, è stata davvero fantastica dal punto di vista sportivo, grazie alla presenza delle quattro squadre, accompagnate dai loro genitori, che hanno creato una cornice veramente bella. I nostri ragazzi, tutti provenienti dal nostro settore giovanile (senza alcun giocatore in prestito, mentre le altre squadre ne avevano alcuni provenienti da altre società), si sono comportati in maniera eccellente. Abbiamo vinto la prima partita contro Savigliano con un 3-0, poi la terza contro Cantù con un altro 3-0, e infine, contro una società storica come i Diavoli Rosa Brugherio, che schierava giocatori in prestito molto interessanti, abbiamo perso 3-0. Ora aspettiamo i risultati degli altri gironi, che si disputeranno nelle prossime domeniche. Se ci qualificheremo tra le tre migliori seconde, avremo l’opportunità di accedere alla finale nazionale. I ragazzi sono stati straordinari, dal punto di vista tecnico e tattico hanno giocato veramente bene. La battuta è stata la chiave per vincere entrambe le partite, e l’attacco, partita dopo partita, è cresciuto. Sono veramente soddisfatto dei progressi tecnici dei ragazzi e cercheremo di migliorare ulteriormente l’ottima base di partenza che abbiamo. Nel frattempo, colgo l’occasione per fare i complimenti a tutti i ragazzi e agli allenatori Andrea Marino e Andrea Testa, che si sono alternati nella guida della squadra, e per ringraziare la società, il cui investimento nel settore giovanile sta davvero dando ottimi frutti.».

Le altre 15 squadre in corsa per i sette posti rimasti alla Final Eight sono suddivise in quattro gironi, che si disputeranno a Trento, Piacenza, Civitanova e Perugia. Nel Girone B si sfideranno ITAS Trentino, Tinet Prata di Pordenone, Kioene Padova e Personal Time San Donà di Piave. Il Girone C vedrà protagoniste Gas Sales Bluenergy Piacenza, Valsa Group Modena, Conad Reggio Emilia e Consar Ravenna. Il Girone D, composto da sole tre squadre, metterà di fronte Cucine Lube Civitanova, Yuasa Battery Grottazzolina e Smartsystem Essence Hotel Fano. Infine, nel Girone E, si contenderanno la qualificazione Sir Susa Vim Perugia, Romeo Sorrento, CUS Cagliari e Sarlux Sarroch.

RISULTATI DELLA GIORNATA

MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Monge Gerbaudo Savigliano 3-0

Campi Reali Cantù – Diavoli Rosa Brugherio 0-3

Campi Reali Cantù – Monge Gerbaudo Savigliano 3-0

Diavoli Rosa Brugherio – MA Acqua S. Bernardo Cuneo 3-0

Monge Gerbaudo Savigliano – Diavoli Rosa Brugherio 0-3

MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù 3-0

CLASSIFICA GIRONE A

Diavoli Rosa Brugherio 9pt

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 6pt

Campi Reali Cantù 3pt

Monge Gerbaudo Savigliano 0pt