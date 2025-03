Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Sporting Savigliano vs Piobesi, chi alzerà il trofeo? Le parole dei tecnici Pengue e Gallo

Ultimo atto della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria al “Gasco” di Mondovì con le sfidanti che giungono alla finalissima della kermesse con tante ambizioni. Una manifestazione che si conferma, comunque, aperta a qualsiasi risultato con una formula accattivante, che consente a tutte le squadre partecipanti di giocarsi veramente le chance di arrivare a giocarsi il titolo.

Da una parte lo Sporting Savigliano, formazione militante in Seconda Categoria Girone G, in piena lotta per la seconda posizione alle spalle dell’irraggiungibile Val Maira, e già praticamente certo di un posto ai play off.

Dall’altra il Piobesi, seconda forza del Girone A di Terza Categoria, che ha forse solamente perso il treno verso la vittoria del campionato nell’ultimo turno con la sconfitta subita per mano del Ceresole d’Alba. Anche per i gialloverdi gli spareggi promozione sono molto vicini ma presentarsi alla post season con un trofeo in bacheca sarebbe da incorniciare.

“Arriviamo a questa gara pronti e faremo di tutto per portare la coppa a casa – spiega il tecnico saviglianese Nino Pengue – Il Presidente ci ha fatto capire di tenere a questo trofeo sin dall’inizio, una chance svanita l’anno scorso ad un passo dalla finalissima. Sarà una partita difficile come tutte quelle in gara secca. Come dico sempre ai miei ragazzi non esistono i giocatori forti, ma esistono i giocatori pronti a certe gare. Siamo in salute e l’abbiamo dimostrato nell’ultimo turno di campionato in un campo difficile. Affrontiamo una squadra forte che ha eliminato la capolista del Girone F di Seconda Categoria. La gara sarà certamente difficile, ma noi ci proveremo di sicuro”.

“Nonostante la sconfitta di venerdi in campionato contro il Ceresole d’Alba arriviamo a questa finale molto determinati, consci che la Coppa Piemonte è un’altra cosa – afferma l’allenatore gialloverde Massimiliano Gallo – Abbiamo fatto un percorso praticamente perfetto, calandoci con umiltà nel ruolo della squadra sfavorita contro formazioni di categoria superiore. Andiamo, dunque, a giocarci questa finale con entusiasmo ed umiltà sapendo che non siamo la squadra favorita e sapere di non aver nulla da perdere potrebbe essere anche un vantaggio. Mi aspetto una bella gara con una bella cornice di pubblico, con i nostri tifosi che ci accompagneranno. Vincere sarebbe certamente un sogno ed un traguardo storico. Non ci presenteremo da sconfitti ma andremo a giocarci le nostre carte”.