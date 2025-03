È arrivata anche la matematica a condannare la Bam Mondovì, che alla settima giornata della Pool Salvezza retrocede matematicamente in B1. Non basta al “Puma” il successo in casa della Imd Concorezzo: le vittorie di Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Volleyball Casalmaggiore, Clai Imola Volley e Orocash Picco Lecco mettono troppa distanza dal sesto posto.

La cronaca della sfida in terra monzese è rapida e coincisa. Le padrone di casa scendono in campo schierando le seconde linee, e questo non può non influire sugli andamenti degli scambi. Le ragazze di coach Basso ci mettono un attimo a trovare la quadratura del nuovo cerchio, ma nel momento in cui ciò accade i set scivolano dolcemente in mano alle monregalesi.

Autentica mattatrice della sfida è la schiacciatrice Teresa Bosso, autrice di 26 punti, con tutte le sue compagne che messe insieme ne fanno 29. Una propositiva Tresoldi chiude con 8 palloni messi a terra ed una grande dose di energia, mentre anche l’ingresso di Lancini dalla panchina è solido. Per le padrone di casa è la schiacciatrice Giulia Bianchi a chiudere come top scorer (13).

IMD CONCOREZZO – BAM MONDOVI’ 0-3 (19-25 19-25 17-25)

IMD CONCOREZZO: Rosina 1, Bianchi 6, Brutti 5, Bianchi 13, Pegoraro 10, Alberti 1, Rocca (L), Ghezzi (L). Non entrate: Tsitsigianni, Piazza, Frigerio, Tonello, Allasia, Kavalenka. All. Delmati.

BAM MONDOVI’: Langegger 2, Tresoldi 8, Schmit 1, Bosso 25, Catania 5, Marengo 7, Giubilato (L), Lancini 4, Deambrogio 2, Fini (L), Manig. All. Basso.

ARBITRI: Russo, Peccia. NOTE – Spettatori: 86, Durata set: 26′, 27′, 30′; Tot: 83′. MVP: Bosso.

La stessa Imd Concorezzo e la Tenaglia Abruzzo Volley trovano in questo turno il ritorno in Serie B1 dopo un solo anno di permanenza in A2. L’ultima retrocessione andrà verosimilmente ad una tra Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, Orocash Picco Lecco, Csi Clai Imola e Volleyball Casalmaggiore, che comunque stanno facendo il possibile continuando a vincere.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 7 (23/3)

Clai Imola Volley – Resinglass Olbia 3-0 (25-21, 25-13, 25-21)

Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 1-3 (25-17, 20-25, 21-25, 22-25)

Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-17, 25-21, 25-21)

Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo 3-0 (25-15, 25-21, 25-19)

Imd Concorezzo – Bam Mondovì 0-3 (19-25, 19-25, 17-25)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Resinglass Olbia 38 Trasporti Bressan Offanengo 38 Tecnoteam Albese Volley Como 34 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 31 Orocash Picco Lecco 30 Csi Clai Imola 30 Volleyball Casalmaggiore 28 Bam Mondovì 19 Imd Concorezzo 16 Tenaglia Abruzzo Volley 15

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 8 (30/3)

Volleyball Casalmaggiore – Imd Concorezzo (29/3)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Resinglass Olbia

Clai Imola Volley – Tecnoteam Albese Volley Como

Orocash Picco Lecco – Tenaglia Abruzzo Volley

Bam Mondovì – Trasporti Bressan Offanengo