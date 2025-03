Al via la seconda edizione del progetto “Attivamente Anziani”

A Cuneo torna il progetto “Attivamente Anziani”, promosso dal Comune di Cuneo in collaborazione con la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l’associazione LiberaVoce e l’Unitre, con il finanziamento della Regione Piemonte.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, punta a valorizzare il ruolo delle persone over 65 nella comunità, promuovendo il loro benessere e incentivando la loro partecipazione attiva. Queste potranno mettere a disposizione le proprie competenze per il quartiere in cui vivono, contribuendo a creare una comunità più accogliente e solidale.

Le attività proposte non saranno decise a priori, ma saranno definite insieme ai partecipanti, in base alle esigenze dei quartieri e alle idee raccolte. Insieme all’educatrice, gli over 65 svilupperanno azioni condivise per rendere i quartieri più vivi e collaborativi.

Per partecipare, è possibile prendere parte a uno degli incontri di presentazione che si terranno martedì 25 marzo alle ore 16 al Centro Incontro San Rocco Castagnaretta (via Demonte 12), martedì 25 marzo alle ore 18 al Centro Incontro Confreria (via Valle Maira 144) e giovedì 27 marzo alle ore 10 al Centro Incontro San Paolo (via Teresio Cavallo 47).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’educatrice Cristina Abello della Cooperativa Sociale Emmanuele al numero 388/8590367.