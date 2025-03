A Fossano tutto pronto per accogliere le Giornate zootecniche

Appuntamenti importanti attendono la città di Fossano: sabato 5 e domenica 6 aprile si terranno le Giornate zootecniche fossanesi, con tre razze bovine: la razza frisona la razza piemontese e la razza pezzata rossa.

”È un’antica manifestazione – sottolinea l’assessore Giacomo Pellegrino – che caratterizza il nostro comune e il nostro territorio, come area per eccellenza di produzione di queste carni. La Rossa Bovina piemontese è senza dubbio un prodotto di alta qualità”.

Alla presentazione delle Giornate zootecniche era presente il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia: “Sostenere eventi come questo, che valorizzano il territorio e le sue produzioni, è una priorità per noi, perché non solo fanno parte della nostra trazione ma sono anche un grande volano economico commerciale e turistico. Voglio anche esprimere il mio personale ringraziamento – ha concluso il vicepresidente Graglia – agli allevatori, ai produttori e a tutti coloro che quotidianamente lavorano nel settore della zootecnia, portando avanti tra non poche difficoltà un comparto che è fiore all’occhiello della Granda e del Piemonte e che esporta il “valore della Cuneesità” in tutto il mondo”.

“Come Amministrazione – precisa l’assessore Pellegrino – siano convinti che questo tipo di eventi siano utili per sostenere un settore così importante per la nostra economia. Con un occhio di riguardo al rapporto e al confronto tra allevatori e produttori, con la speranza – che diventa sempre più una certezza – che il settore possa attirare molti giovani produttori. Questo è l’aspetto che maggiormente ci gratifica, in quanto vediamo i frutti del nostro impegno, con l’apprezzamento delle giovani generazioni”

Mercoledì 9 ci sarà un pranzo riservato agli allevatori presenti in mostra, organizzato dalla Proloco Romanisio che è la Proloco di Fossano che rappresenta tutte le frazioni e che come sempre preparerà i piatti a base di carne piemontese, in particolare il grandioso bollito. Ci sarà poi anche una importante collaborazione con l’Ascom l’associazione commercianti, che organizzerà con i ristoratori del territorio menu a base di carne di razza bovina piemontese.

“Anche questo – conclude l’assessore Pellegrino – è un segno concreto di collaborazione con il territorio e con le organizzazioni produttive della nostra zona.

Ringrazio in modo particolare per sostegno il Consiglio regionale del Piemonte ed il patrocinio della Provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Atl. Un ringraziamento per la sua presenza, alla Cassa di Risparmio di Fossano. E poi grazie anche ad Anaborapi, ARA Piemonte, Anafibj e l’ANAPRI di Udine”.

La rassegna inizierà sabato 5 aprile e a cena, nonché la domenica a pranzo, si potranno degustare le carni piemontesi con un menu proposto dal Picchio Rosso. Infine mercoledì 9 si terrà sempre nell’area del foro Boario, nella medesima struttura, la 96ª edizione della fiera del vitello Grasso.