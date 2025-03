Giorgio Bistolfi eletto Segretario generale Cisl Scuola Cuneo

Oggi, lunedì 24 marzo, la Cisl Scuola Cuneo e la Cisl Scuola Piemonte hanno avuto un doppio appuntamento. A Fossano, presso l’aula magna dell’Istituto Vallauri, si sono svolti il Consiglio generale della Cisl Scuola Piemonte e il Consiglio generale della Cisl Scuola Cuneo. Durante le due riunioni è stato votato il cambio dei dirigenti della Categoria. Claudia Zanella, che fino ad ora ricopriva il ruolo di Segretaria della Cisl Scuola Cuneo, è stata eletta Segretaria generale della Cisl Scuola Piemonte. Inoltre, il Consiglio generale della Cisl Scuola Cuneo ha eletto Giorgio Bistolfi come Segretario generale per la categoria provinciale, affiancato da Tancredi Alessandria e Vilma Peirone.

Durante l’intervento, avvenuto subito dopo l’elezione del nuovo Segretario, Enrico Solavagione, Segretario generale Ust Cisl Cuneo, si è complimentato con Giorgio Bistolfi per la sua elezione. “Giorgio – ha dichiarato Solavagione – è una persona schietta e preparata. Fare squadra in futuro sarà necessario. La compattezza e l’unità di intenti per tutta l’Organizzazione.

La partecipazione deve essere esercitata con passione e coraggio, con una leadership supportiva e con un indirizzo basato soprattutto sulla convinzione. Non mancheranno momenti in cui saremo attaccati, ma se avremo gli strumenti necessari, sapremo rispondere con senso di responsabilità e con la convinzione che la Cisl è sulla strada giusta per contribuire a cambiare questo Paese.

Essere cislini o cisline, ha proseguito Solavagione, vuol dire da sempre percorrere strade più complesse, strade meno battute. Nella nostra storia, spesso abbiamo anticipato ciò che gli altri rivendicavano vent’anni dopo.

La partecipazione dovrà essere affiancata a una comunicazione forte, diretta e chiara. Questo significa presenza costante sui social e media. Dobbiamo comunicare all’esterno le proposte e i risultati ottenuti. Per la scuola, il primo passo che dovrà essere fatto sarà incrementare le risorse. Da questo punto di vista, siamo nelle ultime posizioni d’Europa. Intervenire su aumenti salariali e un grande piano di assunzioni e stabilizzazioni per docenti e personale Ata.

Altro argomento trattato dal Segretario generale è stato inerente il presidio territoriale. “Alla diminuzione degli alunni l’unica risposta non può essere soltanto la riduzione del personale e la chiusura di alcuni plessi scolastici. Chiudere una scuola, ha chiosato il Segretario generale, equivale a togliere speranza a un’intera comunità”.

Nel suo ultimo passaggio, Solavagione si è rivolto ai Consiglieri: “Ecco perché voi siete importantissimi. Le imminenti elezioni Rsu dovranno vederci in campo con convinzione e passione e con la consapevolezza di aver dato tutto per il bene di chi rappresentiamo”.

Il pomeriggio è proseguito con un incontro rivolto a RSU e candidati RSU, dal titolo: RSU 2025 #scuola #partecipazione #innovazione. Un’organizzazione in cammino. Durante l’incontro sono stati trattati due temi principali, con la partecipazione di relatori esperti.

Il primo tema, “Appunti di viaggio: i territori si raccontano”, è stato discusso in una tavola rotonda con D. Amoruso, G. Bistolfi, F. Demartino e S. Sacchero, moderata da C. Zanella.

Il secondo tema, “La forza della partecipazione”, ha visto l’intervento di E. Pichelan.

Le conclusioni dell’interessante giornata sono state affidate alla Segretaria Generale Nazionale Ivana Barbacci.