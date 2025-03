Missione compiuta. Non poteva fare altro che vincere da tre punti la Libellula Banca CRS per sperare nei playoff e così è stato. La formazione braidese sconfigge per 3-0, il primo stagionale, il Volley Parella Torino (25-15, 25-16, 25-22) grazie ad una gara dominata nei primi due parziali ma molto più combattuta nel terzo.

Le ragazze di coach Barisciani ricevono poi notizie anche dagli altri campi: le sconfitte di Volpiano e Volano (prossima avversaria, sabato in Trentino) avvicinano i playoff, riservati alle prime tre. Le “Libellule” sono quinte al momento, ma la distanza dalle due squadre citate, appaiate al secondo posto, è di sole tre lunghezze.

A trascinare le braidesi è, come spesso accade, l’opposto Olimpia Cicogna 818 punti), seguita dalla centrale Nicoletta Rivetti (15) e dalla schiacciatrice Alessia damato (13). In casa torinese la sfida ha visto un ampio ricorso alla panchina, e la miglior marcatrice è risultata la centrale Chiara Bergese (9).

SET 1

La Libellula Banca CRS si schiera con Faure Rolland opposta a Cicogna, Damato e Ollino in banda, Passante e Rivetti al centro. Il libero è Gueli.

Il Volley Parella Torino risponde con la palleggiatrice Guerra, l’opposto Garzonio, le schiacciatrici Macagno e Perfetto, le centrali Bergese e Tullio ed il libero Sormani.

Ollino in parallela centra in pieno Garzonio: punto Libellula Banca CRS (3-2) L’opposto di Parella deve lasciare il campo per Martire. Ace della torinese Bergese ed è parità (5-5). Macagno tocca la rete in attacco: break point braidese (10-8). Ace di Cicogna ed è time-out per Parella (12-8). Fast in contrattacco di Rivetti, il break continua (15-8). Passante attacca out una fast, ma il vantaggio è buono (18-12). “Sette” di Passante a punto, secondo “tempo” per coach Barbara Medici (20-13). Cicogna imperversa in attacco e a muro, primo parziale in ghiaccio (22-13). Il muro di Faure Rolland su Macagno chiude il primo set (25-15).

SET 2

Ace ancora di Cicogna e la Libellula Banca CRS mette subito la testa avanti (2-1). Impreciso il Volley Parella Torino, ma capitan Rivetti spedisce la sua fast a lato (5-4). Cicogna con un tocco d’astuzia manda le sue a +3 (9-6). Ace di Damato ed è time-out Parella (12-7). L’ospite Carera prova a mettersi in proprio con una ottima parallela (14-9). Damato a sua volta in parallela mantiene il vantaggio (19-13). Passante in primo tempo mette in naftalina anche il secondo parziale (22-15). L’ace di Passante manda i titoli di coda anche al secondo set (25-16).

SET 3

Rivetti in fast, la Libellula Banca CRS parte bene anche nella terza frazione di gioco (3-1). Damato in contrattacco non lascia speranza al muro ospite (8-4). La torinese Castino von un ottimo primo tempo ristabilisce la parità: time-out per coach Mauro Barisciani (8-8). Decisamente sul pezzo le ospiti, Bergese di seconda fa +2 (11-13). Doppio ace di Macagno, ex della gara (13-16). È la solita Cicogna a chiamare a gran voce la rimonta: time-out Parella (17-18). Cicogna, e chi se no? Gran parallela e tutto rovesciato: secondo “tempo” ospite (20-18). Ace di Damato, il break continua (22-18). Tutto finito? Nemmeno per scherzo con l’ace di Carera (22-20). È il “rigore” di Passante a chiudere la contesa! La Libellula Banca CRS vince 3-0 (25-22).

LA FOTOGALLERY DI LIBELLULA VOLLEY-VOLLEY PARELLA TORINO