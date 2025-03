Alba: presentato il corso di 1° livello “Il Metodo Joy of moving per l’avviamento alla pratica sportiva” rivolto alle associazioni sportive

La Sala Consiglio “Teodoro Bubbio”, venerdì 21 marzo, ha ospitato la presentazione del corso di 1° livello “Il Metodo Joy of moving per l’avviamento alla pratica sportiva”.

Relatrice dell’evento è stata Caterina Pesce, ideatrice del metodo Joy of moving, alla presenza del Sindaco Alberto Gatto e dell’Assessore allo Sport Davide Tibaldi.

Il corso è rivolto alle associazioni sportive. Possono iscriversi tutti gli operatori di qualunque disciplina che lavorano con le fasce d’età più piccole. Le giornate di formazione si terranno il 12 aprile al Village e il 31 maggio in una palestra comunale.

La finalità del metodo Joy of moving è, partendo dalla formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione dell’abilità di vita del cittadino, cavalcando l’onda della naturale gioia di muoversi dei bambini. Il metodo è studiato per coinvolgere tutti gli aspetti della persona in crescita, sviluppandone sinergicamente l’efficienza fisica, la coordinazione motoria, le funzioni cognitive e le abilità di vita al fine di accrescere l’autonomia e la possibilità di affrontare le sfide della vita quotidiana.

Nato dalla sinergia con Soremartec, società di ricerca e sviluppo del Gruppo Ferrero, l’Università degli studi di Roma Foro Italico, il Coni e il Miur del Piemonte, Joy of moving sposta con naturalezza l’attenzione dalla performance al divertimento, dall’antagonismo alla relazione, ed è alla portata di tutti coloro che a diverso titolo, personale o professionale (genitori, insegnanti educatori, allenatori), si occupano dell’educazione dei bambini di età della scuola dell’infanzia e primaria, senza avere necessariamente una formazione specifica nelle attività motorie.

Il Gruppo Ferrero si è ispirato a questo metodo portandolo da Alba in tutto il mondo e dando vita a Kinder Joy of moving, oggi un progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato in oltre 34 paesi e che coinvolge ogni anno più di 3 milioni di bambini.

È il risultato di un progetto di ricerca lanciato nel 2012 che ha coinvolto oltre mille bambini della scuola primaria nel corso di tre anni. I bambini hanno avuto l’opportunità di partecipare a giochi e attività di movimento presso il Village Joy of moving di Alba (Laboratorio permanete di ricerca e sperimentazione sull’attività motoria per i bambini), guidati da un gruppo di 18 laureati in scienze motorie formati da un Comitato Scientifico di esperti del settore. I bambini coinvolti nel metodo hanno mostrato miglioramenti in diverse competenze specifiche.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi: “Siamo orgogliosi di organizzare e ospitare il primo corso rivolto alle associazioni sportive, per incrementare la formazione dei nostri operatori del settore. Avere a che fare con i bambini più piccoli richiede responsabilità e metodo, anche nel mondo dello sport. Se impareranno ad amare l’attività fisica manterranno questa sana abitudine tutta la vita e, ancora di più, come ci dimostra Joy of moving, sapranno trasferire le abilità e gli insegnamenti appresi nella vita quotidiana. Ringraziamo il Gruppo Ferrero e tutto il team Joy of moving per aver portato ad Alba questo metodo e per averlo voluto condividere con le nostre realtà sportive”.

Gianpiero Vietto responsabile a livello globale del progetto Kinder Joy of moving: “Pensiamo sia un fattore di orgoglio per tutti sapere che un progetto di ricerca, avviato nel 2012 qui ad Alba con le scuole del territorio, sia oggi un progetto di dimensione internazionale che promuove la gioia di muoversi a milioni di bambini e famiglie nel mondo. Allo stesso tempo è segno di come progetti nati dalla sinergia pubblico-privato possano generare valore per il territorio ed essere un segno tangibile della responsabilità sociale”.