Seconda giornata di ritorno della Pool Salvezza per la Bam Mondovì, che domani alle 17.00 affronta in trasferta la Imd Concorezzo. Monzesi e monregalesi condividono l’ottavo posto in classifica nel girone a 16 punti, 11 di distacco dalla zona salvezza. All’andata le ragazze di coach Claudio Basso ottennero l’unica vittoria di questa fase, un netto 3-0 figlio di una delle migliori prestazioni stagionali.

Entrambe le formazioni si trovano in una situazione disperata, e solo il conforto della matematica le divide dalla Serie B1. In questa giornata potrebbe svanire anche quello, dato che se sia Orocash Picco Lecco che Csi Clai Imola conquisteranno due punti nelle rispettive gare, allora la distanza tra “Puma” ed il sesto posto diventerebbe incolmabile.

In casa monregalese permane l’incertezza sull’eventuale presenza in campo dell’opposto Giulia Viscioni, ferma ai box nella scorsa gara causa malanno. Al suo posto potrebbe scendere in campo di nuovo Marengo, che discretamente si è disimpegnata con Abruzzo. Concorezzo può vantare due ex della gara nella palleggiatrice Veronica Allasia e nel tecnico Davide Delmati.

Lo stesso destino delle due gare analizzate finora può toccare anche alla Tenaglia Abruzzo Volley, che ospita la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa con l’obbligo di fare tre punti per continuare a sperare. Tutte le altre squadre che ancora si giocano la salvezza sono di fronte a squadre già tranquille dei loro obiettivi: di conseguenza provare a fare dei pronostici risulta quantomeno azzardato.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 6 (23/3)

Clai Imola Volley – Resinglass Olbia (22/3)

Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como (22/3)

Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo

Imd Concorezzo – Bam Mondovì

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA