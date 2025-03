Dalla Ricerca all’impresa: un evento per scoprire le innovazioni che stanno trasformando l’agroalimentare

La ricerca e l’innovazione possono davvero fare la differenza per le aziende agroalimentari, ma come?

Il Polo AGRIFOOD, partner dello Spoke 7 di NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile, invita imprese, startup e investitori del settore a partecipare all’evento “Dalla Ricerca all’Impresa: Risultati e impatto dei PoC di Spoke 7”, che si terrà martedì 25 marzo 2025, dalle 14:00 alle 17:15, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Torino (Via Verdi 8, Torino).

NODES è un progetto finanziato dal PNRR che ha l’obiettivo di favorire l’innovazione in 7 settori strategici del nord-ovest, tra cui l’agrifood.

L’incontro sarà un’occasione concreta per scoprire prototipi, prodotti e soluzioni innovative sviluppate all’interno del programma NODES, con un focus sulle tecnologie applicabili all’agroindustria secondaria e sulle iniziative a supporto delle nuove imprese.

Durante l’evento verranno presentati casi concreti di innovazione, ad esempio progetti che:

Puntano a trasformare gli scarti dell’agroindustria in nuovi prodotti alimentari sostenibili, seguendo un modello di economia circolare.

in nuovi prodotti alimentari sostenibili, seguendo un modello di economia circolare. Sfruttano le larve di insetti come nuova fonte proteica sostenibile per l’alimentazione animale in chiave sostenibile.

per l’alimentazione animale in chiave sostenibile. Utilizzano nuove tecnologie dell’ozono per migliorare i processi di lavorazione e conservazione dei prodotti di filiere strategiche (carne, lattiero caseario), garantendo un migliore controllo microbiologico e una qualità più elevata di questi prodotti.

Oltre queste, l’iniziativa vedrà la presenza di numerose aziende del settore. Sarà un momento ideale per il networking e per scoprire come la ricerca e l’innovazione possono diventare un valore aggiunto concreto per il business.

L’evento è gratuito e aperto a tutti gli interessati: imprenditori, startup, ricercatori e investitori.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito di NODES o a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6m-bsNPExJRmp-I90nHPmYTG20vsm_yflWn5bkyNQlhP9w/viewform

Per maggiori dettagli sull’evento puoi contattare il Polo AGRIFOOD al +39-0171-43055 o via mail a [email protected].

NODES è l’ecosistema dell’innovazione che coinvolge Piemonte, Valle d’Aosta e le province occidentali della Lombardia. Composto da università, poli di innovazione, centri di ricerca e di competenza, incubatori e acceleratori, NODES mira a valorizzare le eccellenze produttive e di ricerca del territorio.