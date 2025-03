Doppia sfida casalinga per le due squadre cuneesi che affrontano i campionati di Serie B femminile di pallavolo. La Libellula Banca CRS disputa una delle sfide più sentite di tutta la stagione, con l’obbligo di continuare a vincere per mantenersi a contatto con le prime posizioni. È invece più proibitivo l’impegno de L’Alba Volley, che si confronterà in casa con la dominatrice del suo girone.

Primo focus sulla Serie B1 e, come detto in precedenza, sul delicato impegno che attende sornione la Libellula Banca CRS. Infatti la compagine braidese ospiterà le torinesi del Volley Parella Torino, none in classifica ma lontane dalle zone più pericolose. La sfida è caratterizzata da diversi ex, sia in campo che sugli spalti, e questo porterà calore ad una sfida già molto attesa.

Le “Libellule” hanno il dovere di conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di agganciare il terzo posto, distante al momento cinque punti. Almeno tre delle quattro squadre ora davanti alle ragazze di coach Barisciani sono chiamate a sfide molto intense (Mts Tecnicaer Santena – Savis Vol-Ley Academy, ad esempio, è insieme derby e scontro diretto), e domenica sera la classifica potrebbe essere in parte ridisegnata.

Per quanto riguarda L’Alba Volley, invece, la partita in arrivo nel fine settimana è certamente più ostica, o meglio è probabilmente la più ostica dell’intero girone di ritorno. Al Palacentrostorico arriverà infatti la capolista Pallavolo Florens. I numeri delle vigevanesi sono finora impressionanti: 55 punti conquistati su 57 disponibili, 18 vittorie ed una sola sconfitta.

Complice anche la flessione delle inseguitrici, Florens guarda tutti dall’alto con ampio margine, e può mantenere il suo ruolino di marcia. Per contro le albesi, al di là del risultato finale, dovranno guardare alla prestazione contro avversarie così importanti: il periodo è buono per le ragazze di coach Relato, con diverse ottime gare, ed aggiungerne una in quest’occasione sarebbe un segno tangibile del grande lavoro svolto.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

GSO Villa Cortese – Sim Immobiliare Novara

Capo D’Orso Palau – Trentino Energie Arg.

Mts Tecnicaer Santena – Savis Vol-Ley Academy

Libellula Banca CRS – Volley Parella Torino

Clericiauto Cabiate – Volley Academy V&V

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Club Italia

Pall. Don Colleoni – Rothoblaas Volano

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 48 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 40 Mts Tecnicaer Santena 35 Libellula Banca CRS 34 Capo D’Orso Palau 34 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 33 Sim Immobiliare Novara 30 Volley Parella Torino 26 Club Italia 25 Pall. Don Colleoni 16 Trentino Energie Arg. 16 Clericiauto Cabiate 16 Volley Academy V&V 6

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

Universo In Volley Pavia – Lilliput Pallavolo

G.S. Cagliero – Acrobatica Group Alessandria

CUS Torino – Viscontini Tea Consulting

Ascot Moncalieri Toplay – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – CUS Pavia

L’Alba Volley – Pallavolo Florens

Bonprix Teamvolley – Club 76 Fenera Chieri

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA