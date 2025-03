Pallapugno: presentati i campionati di Serie A e B 2025

Il salone delle conferenze della cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto ha ospitato, giovedì 20 marzo, la presentazione delle 24 squadre che prenderanno parte ai campionati di Serie A Banca d’Alba e Serie B di pallapugno. A fare gli onori di casa il presidente della cooperativa vitivinicola Paolo Boffa, affiancato dal presidente della Fipap Enrico Costa, il quale ha ringraziato la Banca d’Alba, la Siscom e la Fondazione Crc per avere confermato il rispettivo sostegno alla Federazione italiana pallapugno anche per la stagione 2025.

Hanno portato il proprio saluto: il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale della Liguria e vicepresidente vicario della Fipap Marco Scajola, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e il componente del comitato di gestione delle Fondazione Compagnia di San Paolo Ezio Raviola. Dopo i saluti istituzionali hanno sfilato tutte le formazioni di Serie A Banca d’Alba e Serie B che parteciperanno ai rispettivi campionati, cui si è aggiunta per la prima volta la presentazione delle atlete che affronteranno il campionato femminile.

Confermate le date di svolgimento delle finali di Coppa Italia che si terranno nell’ultima settimana di agosto in Liguria, negli sferisteri di Imperia e di Andora. Intanto, La prima partita ufficiale della nuova stagione metterà in palio la Supercoppa. Si affronteranno, sabato 29 marzo, alle 14.30, nello sferisterio di Ricca di Diano d’Alba, i campioni d’Italia in carica della Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e i vincitori della Coppa Italia 2024 della Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto. Nel week-end successivo, 5 e 6 aprile, via ai campionati di Serie A Banca d’Alba, Serie B e Serie C1.