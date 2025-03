Coppa Europa Sci Alpino: il cuneese Corrado Barbera 14° a Norefjell

Tripletta norvegese nel secondo Slalom che ha completato la tappa della Coppa Europa maschile a Norefjell. Ha vinto Hans Grahl Madsen del Fana Idrettslag con il tempo totale di 1’,53”,57/100, staccando rispettivamente di 12/100 e di 33/100 i connazionali Oscar Andreas Sandvik dello Slalomklubb Ready e Theodord Brækken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb. Decimo posto per il carabiniere altoatesino Simon Maurberger, seguito dal poliziotto cuneese Corrado Barbera in quattordicesima posizione e dal poliziotto trentino Federico Liberatore in quindicesima. In zona punti anche il carabiniere bergamasco

Alessandro Pizio, ventisettesimo.

La Coppa Europa femminile è proseguita invece con il secondo Gigante disputato a Geilo, in cui si è registrata una doppietta svedese: prima Hilma Lövblom del Taeby Slalomklubb, con il tempo di 1’,40”,89/100 con un margine di 21/100 su Lisa Nyberg (figlia del grande gigantista e supergigantista Freddy) dell’Aare Slalomklubb. Terza a 34/100 la francese Clara Direz del Club des Sports des Saisies-Douanes Françaises.

Settima la finanziera bergamasca Alessia Guerinoni, al suo miglior risultato della carriera in Coppa Europa, seguita al dodicesimo posto dalla tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, che si era imposta nel Gigante disputato il 19 marzo. Più indietro la carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti diciassettesima, la carabiniera valdostana Sophie Mathiou diciannovesima (ma era seconda a metà gara), la sudtirolese Laura Steinmair del Centro Sportivo Esercito ventiquattresima, la poliziotta valdostana Carole Agnelli ventinovesima e la poliziotta ampezzana Ambra Pomarè trentesima.

La classifica del secondo Slalom della Coppa Europa maschile a Norefjell

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=122942

La classifica del secondo Gigante della Coppa Europa femminile a Geilo

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=123051

c.s.