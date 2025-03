«Un ruolo cruciale per il turismo nelle diverse aree»

Negli ultimi anni, Small Fly – compagnia aerea con basi logistiche in Italia, Malta e Francia – si sta mettendo in luce come una delle realtà più intraprendenti e dinamiche che operano nel trasporto aereo privato. Per conoscerne meglio storia, valori e obiettivi, abbiamo intervistato Ingrid Gjilani, Deputy Accountable Manager di Small Fly.

Gjilani, in che modo Small Fly contribuisce a promuovere il turismo di lusso in provincia di Cuneo attraverso il trasporto aereo privato?

«Small Fly svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il turismo di lusso nella provincia di Cuneo offrendo servizi di trasporto aereo privato che combinano esclusività, comfort e flessibilità. Grazie alla possibilità di prenotare voli privati con pochi clic e di usufruire di operazioni di check-in e imbarco dedicato, i clienti possono raggiungere rapidamente e senza stress le destinazioni più esclusive, tra cui la provincia di Cuneo. Questo tipo di servizio è particolarmente apprezzato dai turisti di lusso che cercano esperienze personalizzate e un alto livello di comfort durante i loro spostamenti».

Quali sono le destinazioni più richieste dai vostri clienti e come si stanno evolvendo le loro preferenze?

«Per la stagione estiva, le mete più richieste includono la Sardegna, l’Isola d’Elba, Saint-Tropez, le isole greche, la Sicilia e alcune destinazioni esclusive della Spagna come Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca. In inverno, invece, registriamo una forte domanda per località sciistiche e città d’arte, come St. Moritz, Bolzano, Chambéry, Parigi, Roma e Napoli. Notiamo una crescente attenzione verso esperienze di viaggio sempre più personalizzate, con una predilezione per mete che offrono non solo lusso, ma anche privacy e autenticità».

Con quali strumenti Small Fly supporta le esigenze dei clienti che cercano esperienze esclusive e personalizzate?

«Attraverso il servizio “Private Fly”, è possibile richiedere quotazioni in tempo reale per voli privati esclusivi, garantendo una pianificazione rapida e su misura del viaggio. Il servizio “Smart Fly” permette l’acquisto di posti singoli su voli stagionali verso destinazioni esclusive, offrendo la comodità e l’esclusività di un volo privato a prezzi competitivi. Oltre che del trasporto aereo privato, ci occupiamo anche dell’organizzazione di trasferimenti luxury via terra e via mare».

Qual è stata negli anni l’evoluzione del vostro business e come vi differenziate rispetto alla concorrenza?

«Nel corso degli anni, Small Fly ha rivoluzionato il trasporto aereo privato introducendo un’offerta innovativa che combina prezzi accessibili con quotazioni in tempo reale. Questa strategia ha reso i voli privati più accessibili a una clientela più ampia, senza compromettere la qualità del servizio. La possibilità di acquistare posti singoli su voli stagionali verso destinazioni esclusive rappresenta un ulteriore elemento distintivo rispetto alla concorrenza, offrendo flessibilità e convenienza ai clienti. La trasparenza nei prezzi, l’innovazione tecnologica e l’attenzione al cliente sono pilastri fondamentali che hanno guidato l’evoluzione dell’azienda, differenziandola nel mercato del trasporto aereo privato».

Qual è il ruolo del trasporto aereo privato nel favorire il turismo, specie nelle aree meno accessibili?

«Il trasporto aereo privato svolge un ruolo cruciale nel favorire il turismo, specialmente nelle aree meno accessibili. Permette ai viaggiatori di raggiungere rapidamente destinazioni che potrebbero essere difficili da raggiungere con i mezzi di trasporto tradizionali, riducendo i tempi di viaggio e aumentando la comodità. Questo è particolarmente vantaggioso per le zone come la provincia di Cuneo, che, pur offrendo attrazioni turistiche di alto livello, potrebbero non essere servite in modo ottimale dalle rotte commerciali standard. Inoltre, l’aviazione business offre flessibilità negli orari di partenza, la possibilità di atterrare in aeroporti più vicini alla destinazione finale, risparmio di tempo eliminando le attese e le code ai controlli di sicurezza, convenienza economica per i viaggi di gruppo e maggiore privacy e comfort».

In conclusione, quali crede siano gli sviluppi futuri per la crescita dell’intero settore turistico?

«Il turismo di lusso si sta orientando sempre più verso esperienze personalizzate, esclusive e integrate. I viaggiatori cercano non solo comfort e velocità, ma anche servizi su misura che rendano ogni spostamento parte di un’esperienza unica. Small Fly guarda al futuro espandendo la propria offerta con pacchetti esclusivi che includono, oltre ai voli privati, servizi di lusso come transfer dedicati e noleggio di barche private. L’obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza di viaggio completa, combinando eleganza, praticità e un servizio su misura per ogni esigenza».