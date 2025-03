«In Italia, indotto di 50mila posti di lavoro»

Grazie a tariffe competitive, un’ampia rete di rotte e un deciso focus sull’innovazione, Ryanair si è affermata come azienda leader nel settore del turismo. La compagnia, sinonimo di viaggi low-cost, ha rivoluzionato il modo in cui milioni di persone esplorano nuove destinazioni, favorendo lo sviluppo del settore turistico soprattutto nelle aree meno note. Per conoscere me­glio piani e visioni dell’azienda, abbiamo intervistato Fabrizio Francioni, head of comms di Ryanair.

Che tipo di presenza è quella di Ryanair in provincia di Cuneo?

«Ryanair è la compagnia aerea numero 1 in Italia e Europa. È presente all’aeroporto di Cuneo dal 2008 e in questi 17 anni ha contribuito a migliorare la connettività del territorio, supportandone l’economia e i posti di lavoro, con più di 1,2 milioni di passeggeri trasportati da/per l’aeroporto di Cuneo. L’operati­vo estivo 2025, che va da aprile a fine ottobre, vedrà due rotte attive a Cuneo, Cagliari e Palermo, con circa 10 voli settimanali, garantendo connessioni con il sud Italia, in particolare con le isole, alle tariffe più basse del mercato».

Quali sono le principali strategie dell’azienda per promuovere il turismo nelle regioni italiane e in particolare in quelle meno conosciute?

«Ryanair è presente in Italia con 105 aeromobili basati, un numero che equivale ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari, e opera in 32 aeroporti di cui 19 basi, con più di 800 rotte e supportando, tra diretti e indotto, oltre 50mila posti di lavoro. Questo impegno così robusto determina un supporto strategico per lo sviluppo dell’economia turistica di tutto il Paese, dalle realtà più note a quelle emergenti. Per sbloccare tutto il potenziala turistico dell’Italia e delle sue regioni è essenziale rendere più attrattivi i territori in cui le compagnie aeree come Ryanair sono presenti, in modo da rendere possibili quegli investimenti che possono davvero fare la differenza, specie per le destinazioni meno conosciute».

Quali sono le destinazioni emergenti su cui Ryanair sta puntando per il 2025?

«Per quanto riguarda l’Italia, Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia-Giulia su tutte. Sono infatti le regioni che hanno abolito l’addizionale municipale e che godono ad oggi di un vantaggio competitivo straordinario rispetto alle altre. È una tassa regressiva che oggi grava sui passeggeri e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco: solo il 5% dei proventi finisce infatti nelle casse degli enti locali, dunque sui territori. L’abolizione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso a Ryanair di basare tra gli aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria, Pescara e Trieste 5 nuovi aeromobili, per un investimento complessivo di 500 milioni di dollari, aprendo nuove rotte, facendo crescere il traffico, a supporto dell’economia turistica e dell’occupazione in questi territori. Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia-Giulia hanno, in sostanza, sbloccato tutto il loro potenziale turistico e oggi beneficiano di una crescita straordinaria, grazie agli investimenti operati da Ryanair. Ci auguriamo che anche altre regioni seguano questo esempio».

Qual è il ruolo della tecnologia e dell’innovazione digitale per migliorare l’esperienza dei passeggeri e incentivare in questo modo il turismo? Qual è inoltre l’impatto delle vostre politiche di prezzo altamente competitive?

«Tecnologia e innovazione svolgono, naturalmente, un ruolo essenziale. Da sempre l’innovazione tecnologica guida l’impegno di Ryanair, anzitutto con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri e, dunque, per stimolare il traffico a supporto del turismo. Tra le nostre ultime iniziative c’è il completo passaggio, da novembre 2025, alle carte di imbarco digitali. I passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d’imbarco digitale generata nell’app “myRyanair” durante il check-in. Attualmente, quasi l’80% dei 200 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già carte d’imbarco digitali. Grazie a questa iniziativa per i clienti, Ryanair prevede di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto a partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d’imbarco digitale. Il passaggio di Ryanair a carte d’imbarco completamente elettroniche a partire da novembre 2025 permetterà ai passeggeri di ridurre il loro impatto in termini di carbon footprint, risparmiando oltre 300 tonnellate di rifiuti cartacei ogni anno. Oltre a essere più ecologico, l’utilizzo dell’app “myRyanair” migliora anche l’esperienza di viaggio dei clienti, che possono beneficiare di una serie di nuove funzionalità e iniziative utili».

In che modo Ryanair riesce a supportare le economie locali? Quali sono i benefici principali per le destinazioni raggiunte dai vostri voli?

«Come già detto, la presenza di Ryanair oggi in Italia supporta, tra diretto e indotto, oltre 50mila posti di lavoro. Avere un aeromobile basato vuol dire poter contare sul territorio in cui insiste un aeroporto, posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti per piloti, personale di cabina, ingegneri, manutentori, oltre a quelli supportati, in termini di indotto, in particolare nel turismo, dal traffico generato dalle rotte presenti».

In conclusione, cosa vede nel futuro del turismo? Quali sono secondo lei i potenziali sviluppi più interessanti sul medio-lungo periodo?

«Oggi Ryanair ha raggiunto in Italia quota 65 milioni di passeggeri trasportati. C’è voglia di viaggiare, di scoprire luoghi non conosciuti, e soprattutto c’è gran voglia di farlo alle tariffe basse che solo Ryanair riesce a garantire. Il nostro obiettivo, nei 37 mercati in cui siamo presenti, è arrivare entro il 2034 a quota 300 milioni di passeggeri. In questa prospettiva, l’Italia può giocare un ruolo da protagonista. La nostra proposta al Gover­no italiano è molto chiara: qualora fosse abolita l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair è pronta a basare in Italia 40 nuovi aeromobili, per un investimento di 4 miliardi di dollari, generando una crescita del traffico di circa 20 milioni di passeggeri in più, dunque 80 milioni in totale all’anno, con 250 nuove rotte e il supporto a più di 1.500 nuovi posti di lavoro».