“Fieno solidale” per sostenere

«Sono un allevatore di capre fortunato: il clima favorevole e le piogge frequenti di questa stagione ci hanno regalato pascoli rigogliosi e fieno abbandonante. Non è stato così per il Sud Italia: la siccità ha provocato danni ingenti con la morte di alcuni animali a causa della mancanza di cibo e acqua. Il nostro progetto è quello di raccogliere fondi al fine di inviare del fieno ai miei colleghi pastori siciliani. Aiutateci a sostenere gli allevatori raccogliendo fondi per comprare il fieno e migliorando il loro inverno».

Renato Maunero non usa mezzi termini, va direttamente al sodo, chiede aiuto per sostenere i colleghi della Sicilia ed è diventato il catalizzatore della generosità di quanti intendono contribuire per fronteggiare una situazione ormai gravissima.

Maunero è un allevatore di capre in quel di Cherasco, esattamente nell’Oltretanaro cheraschese, in una cascina lungo la tortuosa strada che sale da Moglia di Cherasco verso La Morra, la prima collina di Langa che si raggiunge arrivando dalla pianura della Gran­da, appena superato il corso del Tana­ro.

Ha lavorato per 22 anni in un negozio di articoli sportivi di Bra. Poi l’illuminazione: la­scia­re tutto per immergersi nella natura, nell’allevamento di qualità, nel pieno rispetto dei suoi animali. Segue la filosofia produttiva di prati stabili e pascoli, vere oasi di biodiversità dove, non essendo mai toccati se non altro per lo sfalcio, diventano un luogo di equilibrio per piante, piccoli animali, api, altri insetti, uccelli.

L’iniziativa è partita nell’autunno scorso dalla Condotta Slow Food di Bra, di cui Renato Maunero fa parte, ed ha trovato il sostegno della Fondazione Dig421 di Tesi Square che ha favorito la raccolta fondi necessaria per organizzare le carovane di fieno in partenza dalla provincia di Cuneo. (Offerta libera tramite bonifico bancario Iban IT 31Y05387 22500000047403139).

«La seconda carovana sta per partire – racconta Maunero – a riceverla sarà Luca Camma­ra­ta, allevatore della provincia di Agrigento, che si occuperà di distribuire il fieno tra i pastori della sua zona».

L’azienda di Cammarata è cu­sto­de della capra Gir­gentana (da Girgenti, l’antico nome di Agrigento) che è stata reintrodotta attraverso pratiche di allevamento responsabili. Dal 2015 Luca, vicino ad Addiopizzo, gestisce un bene confiscato alla mafia. La capra Girgentana, inconfondibile per le sue caratteristiche, pelo lungo folto e bianco, lunghissime corna a spirale, rappresenta un Presidio Slow Food istituito per tutelare pochissime centinaia di esemplari di una razza storica delle campagne siciliane.

La crisi della siccità in Sicilia sta diventando strutturale. Non solo per la scarsità di pioggia, ma anche per una situazione fatiscente della rete di accumulo e di distribuzione. La situazione della dispersione d’acqua in Italia presenta un quadro preoccupante, soprattutto nel Mezzo­gior­no, dove le perdite raggiungono livelli critici. La Basilicata guida la classifica con una dispersione del 65,5%, seguita dall’Abruzzo (62,5%), Molise (53,9%), Sardegna (52,8%) e Sicilia (51,6%).

Il dato della provincia di Agrigento, la zona della destinazione del Fieno Solidale, è peggiore della media siciliana: ogni 316 litri al giorno distribuiti per abitante, quelli che si perdono sono 166, pari al 52,4 per cento.

Questa situazione rende dram­matico lo stato degli allevamenti dove gli animali rischiano di morire di fame e di sete, costringendo gli allevatori a comprare i prodotti al di fuori della Sicilia, con un aggravio di costi che ogni giorno diventa sempre più insostenibile.

Renato Maunero, di fronte a questa situazione, non ci ha pensato due volte ed è partito col suo progetto, trovando un validissimo appoggio tra i suoi amici. Lui cita Madre Teresa di Calcutta: «Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano – sosteneva – ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo».

«L’uomo che sussurra alle capre» lo definisce Marcella Brizio Pacotto, insegnante di storia dell’arte nei licei e vicepresidente di Dig421, la fondazione di Tesi Square. «Rena­to sussurra veramente con dolcezza alle sue caprette – prosegue Brizio – è stato il primo ad allevarle e a produrre i suoi formaggi rispettando i loro tempi. È un rapporto empatico, le conosce tutte per nome e lo ricambiano con affetto, gli vanno incontro quando lo vedono. E di ogni capretta sa chi sia la madre».

Marcella e Renato sono amici da molti anni, collaborano assieme in numerose iniziative. Durante ogni edizione di Cheese a Bra organizzano la due giorni di Cheese Bambini nel cortile dell’asilo di Sant’Antonino, un modo allegro e divertente per avvicinare i più piccoli non solo alla realtà dei formaggi, ma anche alla natura, ad un rapporto corretto con gli animali, ai segreti del lavoro contadino.

«Organizziamo giornate di­dat­tiche – aggiunge Brizio – dove Renato porta le sue capre, prende il latte, insegna ai bambini a fare il formaggio. E a merenda pane e formaggio col miele dei nostri amici apicoltori. Insomma fa conoscere le capre ai bambini. I piccoli, se sono di Bra, spesso le confondono con le pecore. Se poi arrivano dalle grandi città capita molte volte che le confondano con le mucche».

Tesi Square e Dig421 sostengono con convinzione l’iniziativa di Maune­ro e di Slow Food: «Come Tesi vogliamo lasciare un segno sul territorio non solo dal punto di vista informatico, ma anche educativo. Tutto quello che fa la nostra fondazione non è solo legato all’intelligenza artificiale e crediamo che Dig debba essere un luogo dove contenere un catalogo delle competenze. Per capirci, riunire tutti quelli che sanno fare cose che praticamente non si conoscono. E chi in questo campo sa fare meglio di Renato?».