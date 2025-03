Banco BPM di nuovo al fianco di CIA Piemonte

Si è tenuto lo scorso lunedì 17 marzo, presso la sede regionale di Torino di Cia Agricoltori italiani Piemonte e Valle d’Aosta, l’incontro tra le delegazioni di CIA e Banco BPM per stipulare un nuovo accordo di collaborazione e consolidare il già saldo rapporto tra le due realtà.

L’accordo, già operativo, consente agli associati CIA di accedere a servizi specifici legati al credito, con prodotti e linee di credito a breve e medio-lungo termine anche di natura agevolata o garantita. Banco BPM, a questo proposito, mette a disposizione un plafond di 25 milioni di euro per sostenere i bisogni creditizi di tutte quelle realtà agricole che intendono investire nel proprio futuro. La banca si rende inoltre disponibile a organizzare incontri specialistici con i propri esperti, anche avvalendosi della competenza di società specializzate di Gruppo.

«Con Banco BPM esiste un rapporto consolidato da anni, una vera banca del territorio che dimostra un forte legame con le comunità locali – ha osservato il presidente regionale di Cia Piemonte Gabriele Carenini-. La sigla di un nuovo protocollo di collaborazione estende ulteriormente le opportunità di accesso al credito per i nostri associati, caso per caso, secondo le necessità specifiche delle singole aziende agricole. L’elemento finanziario è fondamentale nella gestione dell’impresa agricola, alla pari dell’acquisto delle materie prime e dei macchinari. Bisogna saper agire con professionalità, dialogando con interlocutori che conoscono bene le dinamiche del settore primario. Non esistono ricette finanziarie valide per tutte le stagioni e le realtà produttive, soprattutto in un contesto generale in continua evoluzione come quello attuale».

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver siglato questo accordo con CIA Piemonte, un’organizzazione con cui collaboriamo da anni e che rappresenta un importante punto di riferimento per il settore agricolo – ha dichiarato Riccardo Satragno, responsabile commerciale della direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest di Banco BPM. – Il Piemonte vanta una forte vocazione agricola: con più di un terzo della sua superficie destinata alla produzione agroalimentare, questa attività riveste un ruolo strategico per l’economia regionale. Come banca del territorio siamo consapevoli delle sfide che gli imprenditori agricoli devono affrontare quotidianamente e, per questo, vogliamo essere al loro fianco offrendo strumenti finanziari adeguati, soluzioni di credito mirate e un supporto costante per accompagnarli nei loro progetti di crescita».

All’incontro con i dirigenti Bpm, Cia Agricoltori italiani del Piemonte era rappresentata, oltre che dal presidente regionale Carenini, dal presidente e dal direttore provinciali di Cia Agricoltori delle Alpi, Stefano Rossotto e Luigi Andreis, e dal direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone.