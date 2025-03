Weekend di gare e soddisfazioni per l’Atletica Saluzzo

Sabato 15 marzo il settore giovanile dell’Atletica Saluzzo è stato impegnato nel 2° cross nel Parco di San Cassiano. Vittoria nelle ragazze per Virginia Galletto e bronzo per Anna Audisio, buon 6° posto anche per Andrea Valt Rubiolo. Nelle cadette prime due piazze occupate rispettivamente da Lara Lovisi e Giulia Parola, podio sfiorato per Ilaria Vignolo, 4ª, e 6ª Rachele Rinaudo. Nelle donne, vittoria e 13ª piazza assoluta per Mina El Kannoussi. Nei ragazzi, 2° gradino più alto del podio per Pietro Rosso. Nei cadetti 1° e 2° posto per Pietro Verra e Federico Barotto. Poco dopo, 7° Ruzel Fiandino.

SALUZZO Domenica 16 marzo è andata in scena l’inedita gara casalinga Urban Trail di 14km tra le vie dell’antico marchesato. L’Atletica Saluzzo, tra le società organizzatrici, è stata la 3ª più numerosa. Negli JPSM buoni piazzamenti per: Fabio Griglio 5° (9° assoluto); Luca Gronchi 12° (22° ass.); Cosimo Stranieri 17° (48° ass.); Lorenzo Bogliotti 37°. Nella categoria SM35 bravo Luca Gronchi posizionatosi 7° con il tempo di 1h11’04’’. E ancora, negli SM40: Dario Degioanni 16°; Lorenzo Manino 24°; Ivan Melifiori 31°. Negli SM45 14° posto per Matteo Peirone, mentre negli SM50: Andrea Long 14°; Roberto Chiavazza 15°; Matteo Baronti 21°; Daniele Arnolfo 23°. Negli SM55 Corrado Vallerotti si è posizionato 24°. Argento negli M60 con Matteo Dematteis che ha portato a termine il trail con il crono di 1h21’37’’.

Passando al settore femminile, nelle JPSF podio per: Irma Chiavazza (1ª in 1h15’17’’), Alessandra Alliney (2ª in 1h17’55’’), Flavia De Bucanan (3ª in 1h18’47’’). A seguire: 8ª Marta Griglio, 9ª Sofia Audisio, 17ª Elisa Buttigliero e 23ª Federica Demaria. Nelle SF35 medaglia d’argento per la nostra Paola Pretto con la prestazione di 1h22’01’’. Infine, 13ª la SF55 Doriana Bossio.

REGGIO EMILIA Ottimo risultato per Gianluca Ferrato che domenica 16 marzo si è portato a casa la medaglia d’argento ne La 21 di Reggio Emilia. Con il crono finale di 1h06’40’’, il saluzzese è arrivato a poco più di 1’ di distacco dall’atleta delle Fiamme Oro Padova Daniele D’onofrio. Soddisfazione anche per Andrea Rostan e Nicholas Bouchard classificatisi rispettivamente 8° (30’45’’) e 11° (31’23’’) nella 10 km.

BIELLA Un’altra medaglia per l’Atletica Saluzzo, sempre domenica 16 marzo, è arrivata con la vittoria di Matilde Bonino all’8ª edizione della Campiglia – Piedicavallo. La nostra portacolori ha tagliato il traguardo dei 6 km con il tempo di 26’05’’, nonché 2ª donna e 8ª assoluta.

CASSINO Complimenti a Vittoria Audifreddi ed Anna Laratore che, collocatesi 5ª (7’01’’) e 7ª (7’02’’) nelle cadette ai campionati italiani di corsa campestre di Cassino, hanno trascinato il Piemonte alla vittoria del titolo italiano. Nel maschile, bravo anche Amorin Gerbeti che ha gareggiato sui 10 km e tagliato il traguardo come 8° nelle promesse in 32’30’’ (43° assoluto). Negli juniores, buon risultato per Lorenzo Laratore 20° in 27’08’’.

BARCELLONA Trasferta fuori Paese per Beniamino Sovera che ha preso parte alla Maratona di Barcellona, terminandola dopo 2h41’30’’, con una media di 3’49’’/km.

AGNOSINE Trasferta fuori regione, invece, per Arianna Dentis che ha gareggiato al Trail delle 8 chiese salendo sul 3° gradino del podio con il crono di 1h26’14’’.

