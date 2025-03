Il 16 marzo è ufficialmente iniziata la stagione 2025 per la TriAtletica Mondovì con il Duathlon Sprint “Città di Santena”, manifestazione a carattere nazionale e quindi con livello tecnico notevole. La competizione era valida anche come prima tappa della Coppa Piemonte Age Gruop che al termine delle sette gare in programma decreterà la società vincitrice della classifica a squadre e i campioni regionali individuali.

Un timido sole ha accompagnato gli atleti nella giornata: la vittoria è andata al cuneese Alberto Demarchi (48’35”) davanti per soli 3 secondi a Simone Romano (48’38”).

Per la TriAtletica Mondovì Acqua S. Bernardo presenti allo “sprint” (5 km di corsa, 20 km in bici e nuovamente 2,5 km di corsa) Alex Bottero (64° assoluto, 7° S3) in 58’58” che ha preceduto il compagno di squadra Cristiano Garelli (3° M3) in 1h00’40” e Paolo Taricco ai piedi del podio M4 in 1h16’25”.

