Pallapugno: sabato 22 marzo torna il Trofeo San Bernardo

Ritorna, e apre ufficialmente la nuova stagione del “balon”, il Trofeo San Bernardo. L’edizione 2025, ottava nella storia della manifestazione, è diventata ormai appuntamento immancabile ed è attesa dagli appassionati con grande entusiasmo. L’evento celebra il noto brand delle fonti San Bernardo, l’acqua dei campioni, che conferma il suo legame con il territorio e con lo sport tipico di Piemonte e Liguria. Un vero e proprio test in vista dell’avvio del Campionato, che vedrà gli atleti della Subalcuneo impegnati nel primo incontro casalingo il sabato successivo, 5 Aprile.

Protagoniste 4 squadre della Serie A Banca d’Alba: Acqua San Bernardo Subalcuneo, Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio e S.P.E.B.

Sabato 22 marzo, alle ore 14.00 a San Biagio, il fischio d’inizio della prima sfida con le quadrette capitanate da Davide Dutto e Federico Raviola. Il giorno successivo scenderanno in campo a San rocco di Bernezzo Andrea Daziano e Marco Battaglino con i loro compagni. Per chiudere la competizione, grande giornata di finali fissata per domenica 30 marzo dalle 13:00 dove verrà decretata la classifica finale.

Dati i lavori in corso allo Sferisterio “Città di Cuneo – Francesco Capello”, l’appuntamento per le finali 2025 è dunque fissato presso lo Sferisterio di Caraglio, pronto per un ritorno a piena capienza anche grazie alla scelta degli organizzatori di garantire l’ingresso gratuito a tutti coloro che vorranno unirsi a questa festa dello sport.

Ecco il dettaglio delle squadre:

SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA: Marco Battaglino, Enrico Panero, Edoardo Gili, Luca Lingua, Mirco Piccardo, Fabio Rosso. Dt: Flavio Dotta.

ACQUA SAN BERNARDO MORRA LEGNAMI SAN BIAGIO: Davide Dutto, Leonardo Curetti, Andrea Aimo, Lorenzo Falcone. Dt: Diego Fazzone.

S.P.E.B.: Andrea Daziano, Andrea Pettavino, Danilo Mattiauda, Francesco Garro, Andrea Giraudo. Dt: Mario Musso, Fabrizio Gastaldi.

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO: Federico Raviola, Alessandro Benso, Enrico Rinaldi,

Manuel Brignone, Gabriele Bianco. Dt: Giuliano Bellanti, Lorenzo Terreno.

Trofeo San Bernardo – ottava edizione

Sabato 22 marzo 2025

ore 14:00 – San Biagio – Subalcuneo

Domenica 23 marzo 2025

ore 14:00 – S.P.E.B. – Ceva

Domenica 30 marzo

ore 13:00 – finale 3°/4° posto

a seguire – finale 1°/2° posto