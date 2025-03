Due giorni d’orgoglio per il Castellinaldo Barbera Doc

E’ il momento della “vetrina” ma anche della consapevolezza di un’identità ricercata, fortissimamente voluta, meritata e raggiunta: ma è anche un modo, mai uguale a sé stesso, di presentarsi al pubblico nel solco della coesione e di una serie di potenzialità altissime. Un paese, un territorio, tutti idealmente… “in un bicchiere”: Perché è questo, “La PrimaVera del Castellinaldo”: seconda edizione di un evento nato lo scorso anno dai pensieri e dalla concretezza dei Vinaioli di Castellinaldo, stavolta muovendosi in una cornice-simbolo per il Roero e per il territorio Albese come il Palazzo Rebaudengo di Guarene, in questa vicinissima “due giorni” fissata per domenica 30 e lunedì 31 marzo.

Tutto si svolgerà nel segno del Castellinaldo Barbera Doc, con più di 40 vini in mescita libera e 21 produttori coinvolti: tra degustazioni, incontri con i produttori, visite al castello e scoperte enogastronomiche.

L’iniziativa, divisa su due giornate, una per appassionati e l’altra riservata agli operatori professionali, celebra l’identità vinicola di un territorio che si distingue per la qualità e la tipicità dei suoi vini: i visitatori avranno l’opportunità di assaporare diverse interpretazioni di questa sottozona così particolare, raccontate direttamente dai produttori.

Così dice il presidente Luca Morra: «Da oltre 30 anni produciamo e raccontiamo il Castellinaldo Barbera d’Alba Doc. Con questa iniziativa vogliamo affermare sempre più la nostra identità e dare valore a quella che è una “nicchia” del panorama vitivinicolo di Langhe e Roero. Abbiamo curato i minimi dettagli dell’evento e abbiamo cercato di fare sistema con gli enti del territorio, valori che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione e che oggi ci consentono di svolgere la nostra due giorni in uno dei posti più belli e iconici dell’Albese, per accogliere al meglio a La Primavera del Castellinaldo appassionati di vino, giornalisti e operatori del mondo del vino».

Si partirà dalle 10 di domenica 30, con gli assaggi liberi: mentre alle 14.30 sarà prevista una visita al Parco d’Arte “Sandretto Re Rebaudengo”, in un’esperienza immersiva nella collina di San Licerio con le mediatrici culturali dell’arte. Dalle 16, nel nel Salone Ex Granaio, si svolgerà la degustazione dedicata al Castellinaldo Barbera d’Alba guidata da Giancarlo Montaldo: l’assaggio di alcuni vini sarà l’occasione per scoprirne la storia, i dettagli sulla Sottozona, la realtà produttiva, le annate e i caratteri organolettici.

Lunedì 31 marzo, a partire dalle 11, si riaprirà il banco d’assaggio per gli operatori professionali e giornalisti: in attesa delle 15, per la masterclass dedicata all’anteprima dell’annata 2023 e al “Castellinaldo prodotto fuori Castellinaldo”, sempre con la conduzione di Montaldo (ossia nei paesi di Guarene, Castagnito, Vezza d’Alba, Magliano Alfieri, Canele e Priocca), cui seguirà alle 17.30 la masterclass verticale di Castellinaldo Barbera d’Alba, attraverso la degustazione di vini tra le annate 2016 e 2023.

Per dettagli: www.vinaiolidelcastellinaldo.com.