Confcooperative Fedagri Piemonte presente al tavolo di lavoro regionale a salvaguardia della Nocciola del Piemonte

Tutelare la coltivazione della nocciola Tonda Gentile Trilobata, varietà atta a divenire Nocciola del Piemonte I.G.P., rinomata e apprezzata in tutto il mondo, è l’obiettivo del tavolo di lavoro che si è aperto lunedì 17 marzo in Regione Piemonte.

L’Assessore Paolo Bongioanni ha infatti convocato un tavolo permanente di confronto tra le associazioni agricole, le organizzazioni dei produttori, Fondazione Agrion e il settore Fitosanitario regionale a cui ha partecipato anche Confcooperative Fedagripesca Piemonte, nelle persone del segretario Domenico Sorasio e della dirigente Nicoletta Ponchione.

La nocciola varietà Tonda Gentile Trilobata viene coltivata su 28.000 ettari in tutto l’areale regionale, ma rappresenta un settore che nel 2024 ha perso oltre il 50% della produzione a causa di problematiche legate all’andamento climatico avverso e ad alcune fitopatie, oltre alla presenza di insetti alieni.

Oggi, dopo l’emergenza della Cimice Asiatica, a preoccupare gli agricoltori è la cascola pre-raccolta. Si tratta di una problematica multifattoriale che può essere affrontata solo con un approccio multidisciplinare, che tenga conto sia delle strategie di difesa più innovative sia di un sostegno economico agli agricoltori, che si ritrovano a subire gravi perdite. Proprio per questo l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha stanziato € 250.000 all’anno per i prossimi tre anni, garantendo un supporto tangibile al comparto.

Il segretario di Confcooperative Fedagripesca Piemonte, Domenico Sorasio, ha dichiarato: “per noi è importante partecipare a questo tavolo di lavoro regionale, che permette di unire le competenze e mettere a confronto le idee delle diverse realtà che vi hanno preso parte. A causa della complessità delle sfide, oggi è fondamentale affrontare i problemi dell’agricoltura con un approccio sfaccettato e collaborativo. In questo la cooperazione non può che portare un grande valore aggiunto. La gran parte della produzione, infatti, è gestita in ambito cooperativo e tutte le organizzazioni dei produttori riconosciute sono associate alla nostra organizzazione”.