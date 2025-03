Alba Cheer: Titans ambasciatori del territorio

Alba Cheer è lieta di annunciare che il programma del team Under 18 prossimo a gareggiare dall’1 al 4 Maggio negli Stati Uniti al The Summit godrà di un nuovo importante riconoscimento.

L’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato ha scelto di riconoscere il patrocinio istituzionale al progetto che vedrà il team Young Titans competere con l’elite del cheerleading internazionale, on the top of the cheerleading world come afferma il sottotitolo al programma. Una lettera firmata dalla Presidente Giovanna Quaglia sottolinea inoltre “l’interesse e l’apprezzamento dell’Associazione per il progetto organizzato”.

I Titans, ambasciatori di un territorio unico e apprezzato in tutto il mondo, porteranno dunque negli Stati Uniti anche un pezzo di quei paesaggi vitivinicoli che sono patrimonio Unesco, un terroir che dietro alla bellezza parla di una cultura fatta di dedizione e quotidiano lavoro, gli stessi valori che i giovani atleti stanno facendo propri in questo incredibile percorso sportivo.

Il patrocinio dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato si unisce a quelli di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Alba e Comitato CSI di Alba, che hanno scelto di marchiare il programma di Alba Cheer: “Siamo orgogliosi di tanti riconoscimenti ad un progetto rivolto in primo luogo ai giovani e ci sentiamo responsabili nell’esportare con il massimo impegno sportivo i valori vincenti che da sempre contraddistinguono il nostro territorio” – così i dirigenti di Alba Cheer, a poco più di un mese dalla partenza per gli States.

c.s.