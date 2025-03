Sabato sera ottimo per Libellula Banca CRS e L’Alba Volley, le due compagini cuneesi della Serie b femminile di pallavolo. La prima rischia qualcosa in avvio ma arriva a tre punti che mantengono vivo il sogno del terzo posto; la seconda mette in scena un piccolo dramma nei primi due set contro Viscontini, ma con le spalle al muro vince tre set consecutivi e si impone 3-2.

E proprio da L’Alba Volley, e quindi dalla B2, parte la cronaca del turno di gioco. Sul campo della Viscontini Tea Consulting le albesi entrano nella partita con due set combattuti. Sono però le padrone di casa a portarli a casa entrambi con il minimo scarto (25-23, 25-23). Da quel momento le ragazze di coach Relato cambiano pelle e per le padrone di casa non c’è più niente da fare: nonostante i due set di svantaggio Alba prima pareggia e poi conquista il tiebreak, con il tutto realizzato in maniera nettissima (18-25, 17-25, 6-15).

Le langarole rimangono in lotta per la quinta piazza, con le due solite avversarie a contendersela. Sia Universo In Volley Pavia che Bonprix Teamvolley sono uscite senza punti dalla giornata e quindi vedono il loro margine annullarsi. Di conseguenza le tre compagini si trovano racchiuse in due punti alla vigilia di una giornata che vedrà Alba affrontare la capolista, nonché dominatrice del Girone A, Pallavolo Florens.

In Serie B1 arriva un successo da tre punti per la Libellula Banca CRS, nonostante la sfida di Chiavenna alla Volley Academy V&V riservi qualche brivido di troppo. Infatti dopo due set la sfida è in parità, con le valtellinesi brave a pareggiare il vantaggio braidese (19-25, 25-23). Ma da lì in poi, punte sul vivo, le braidesi alzano il volume della radio e si impongono 1-3 (17-25, 18-25).

Per di più, per una volta sono anche i risultati degli altri campi a dare buone notizie alle “Libellule”. Nello specifico, le sconfitte di Savis Vol-Ley Academy e Rothoblaas Volano portano le ragazze di coach Barisciani a -6 dalla seconda piazza, per di più in quinta posizione con l’aggancio alla Capo D’Orso Palau. E la rimonta potrebbe continuare nel prossimo turno con la sfida casalinga al Volley Parella Torino.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Sim Immobiliare Novara – Capo D’Orso Palau 3-0

Trentino Energie Arg. – Mts Tecnicaer Santena 2-3

Savis Vol-Ley Academy – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1-3

Volley Parella Torino – Clericiauto Cabiate 2-3

Volley Academy V&V – Libellula Banca CRS 1-3

Club Italia – Pall. Don Colleoni 3-0

Rothoblaas Volano – GSO Villa Cortese 2-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

GSO Villa Cortese 48 Savis Vol-Ley Academy 40 Rothoblaas Volano 40 Mts Tecnicaer Santena 35 Libellula Banca CRS 34 Capo D’Orso Palau 34 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 33 Sim Immobiliare Novara 30 Volley Parella Torino 26 Club Italia 25 Pall. Don Colleoni 16 Trentino Energie Arg. 16 Clericiauto Cabiate 16 Volley Academy V&V 6

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

GSO Villa Cortese – Sim Immobiliare Novara

Capo D’Orso Palau – Trentino Energie Arg.

Mts Tecnicaer Santena – Savis Vol-Ley Academy

Libellula Banca CRS – Volley Parella Torino

Clericiauto Cabiate – Volley Academy V&V

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Club Italia

Pall. Don Colleoni – Rothoblaas Volano

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 19 (15/3)

Lilliput Pallavolo – G.S. Cagliero 3-0

Acrobatica Group Alessandria – CUS Torino 1-3

Viscontini Tea Consulting – L’Alba Volley 2-3

Igor Volley Trecate – MTV Guffanti Group 3-1

CUS Pavia – Ascot Moncalieri Toplay 0-3

Pallavolo Florens – Bonprix Teamvolley 3-0

Club 76 Fenera Chieri – Universo In Volley Pavia 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 55 CUS Torino 47 Ascot Moncalieri Toplay 45 Acrobatica Group Alessandria 42 Universo In Volley Pavia 31 L’Alba Volley 30 Bonprix Teamvolley 29 Lilliput Pallavolo 26 Viscontini Tea Consulting 25 Club 76 Fenera Chieri 22 MTV Guffanti Group 14 CUS Pavia 13 Igor Volley Trecate 11 G.S. Cagliero 9

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 20 (22/3)

Universo In Volley Pavia – Lilliput Pallavolo

G.S. Cagliero – Acrobatica Group Alessandria

CUS Torino – Viscontini Tea Consulting

Ascot Moncalieri Toplay – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – CUS Pavia

L’Alba Volley – Pallavolo Florens

Bonprix Teamvolley – Club 76 Fenera Chieri