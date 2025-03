Game over, o quasi. Con le spalle al muro la Bam Mondovì rimedia la quinta sconfitta in sei gare della Pool Salvezza e saluta virtualmente la A2. Nella sfida casalinga alla Tenaglia Abruzzo Volley le monregalesi disputano una nuova partita altalenante, faticano nei momenti decisivi ed in definitiva cedono alle avversarie al termine di un tie-break combattuto e di quasi due ore e mezza di gara.

Priva di Viscioni, la squadra allenata da coach Basso propone in campo Marengo, che nelle prime fasi della gara ben si comporta per poi spegnersi alla distanza. Si ergono così a protagoniste le centrali, con Catania (17 punti) e Tresoldi (13) autrici di una delle migliori prestazioni stagionali. Di nuovo altalenanti le prestazioni dei liberi Giubilato e Fini, alternatesi durante l’arco della gara.

BAM MONDOVI’ – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY 2-3 (25-15 22-25 26-24 17-25 15-17)

BAM MONDOVI’: Bosso 21, Catania 17, Marengo 8, Langegger 16, Tresoldi 13, Schmit 2, Giubilato (L), Lancini 1, Fini (L). Non entrate: Manig, Deambrogio. All. Basso.

TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: Grazia 9, Mennecozzi 2, Ndoye 15, Martinelli 16, Maricevic, Petrovic 14, Pisano (L), Vighetto 23, Galuppi, Tega, Foresi. Non entrate: Bisegna. All. Ingratta.

ARBITRI: Faia, Di Lorenzo. NOTE – Spettatori: 260, Durata set: 28′, 31′, 30′, 26′, 24′; Tot: 139′. MVP: Martinelli.

Con i risultati di questo turno Bam Mondovì, Imd Concorezzo e Tenaglia Abruzzo Volley sono, seppure ancor senza la condanna dei numeri, le prime tre squadre che con ogni possibilità scenderanno in B1. Monregalesi e lombarde si troveranno faccia a faccia nel prossimo fine settimana in quel di Concorezzo, in una sfida che con ogni probabilità sancirà il verdetto definitivo.

La prima giornata di ritorno della Pool Salvezza sancisce anche le prime due salvezze matematiche. Trasporti Bressan Offanengo (nonostante la netta sconfitta casalinga contro una rediviva Clai Imola Volley) e Resinglass Olbia (che inguaia la Volleyball Casalmaggiore) anche nella prossima stagione avranno il diritto di disputare il campionato cadetto.

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 5 (16/3)

Trasporti Bressan Offanengo – Clai Imola Volley 0-3 (25-27, 22-25, 21-25)

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Imd Concorezzo 3-1 (18-25, 25-18, 25-23, 25-19)

Resinglass Olbia – Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-11, 25-19, 25-19)

Tecnoteam Albese Volley Como – Orocash Picco Lecco 0-3 (18-25, 23-25, 22-25)

Bam Mondovì – Tenaglia Abruzzo Volley 2-3 (25-15, 22-25, 26-24, 17-25, 15-17)

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – CLASSIFICA

Resinglass Olbia 38 Trasporti Bressan Offanengo 38 Tecnoteam Albese Volley Como 34 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 28 Orocash Picco Lecco 27 Csi Clai Imola 27 Volleyball Casalmaggiore 25 Bam Mondovì 16 Imd Concorezzo 16 Tenaglia Abruzzo Volley 15

SERIE A2 FEMMINILE, POOL SALVEZZA – GIORNATA 6 (23/3)

Clai Imola Volley – Resinglass Olbia (22/3)

Volleyball Casalmaggiore – Tecnoteam Albese Volley Como (22/3)

Tenaglia Abruzzo Volley – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Orocash Picco Lecco – Trasporti Bressan Offanengo

Imd Concorezzo – Bam Mondovì