Sci Alpino: i vincitori del primo Gigante FIS-NJR di Prato Nevoso

La settimana agonistica dello sci alpino in Piemonte si è aperta con il Gigante FIS-NJR valido per il Trofeo Dondi, organizzato sulla pista 3 dalla Prato Nevoso GAM Genova. In campo maschile successo dell’Aspirante lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, con il tempo totale di 1’,36”,50/100, con 81/100 sull’Aspirante pragelatese Erik Passet dell’Equipe Pragelato mentre terzo ad 1”,57/100 si è piazzato Giulio Giacomo Landolina dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo il monregalese Federico Massimilla

dello Sci Club Lurisia, terzo degli Aspiranti, l’imperiese Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, quarto degli Aspiranti, il novarese Simone Guidetti dello Sci Club Mera, quinto degli Aspiranti, il rivolese Francesco Biella dello Sci Club Sauze d’Oulx, il chivassese Andrea Conte del Sauze d’Oulx, sesto degli Aspiranti e appaiato all’ottavo posto assoluto con il cesanese Erik Silvano Bristot del Sansicario Cesana, e infine l’alagnese Lorenzo Pozzi dello Sci Club Mera, settimo degli Aspiranti.

La ventenne genovese Alessandra Caffagni dello Sci Club Limone ha vinto la gara femminile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,39”,78/100 e staccando di 76/100 la savonese Giada Pizzorno dello Sci Club Claviere. Terza a 2”,14/100 l’Aspirante canavesana Carlotta

Anese dell’Equipe Pragelato, quarta assoluta e seconda delle Aspiranti la bardonecchiese Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, quinta la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, sesta assoluta e terza delle Aspiranti la bresciana Veronica Triboldi del Brixia Sci Centro Agonistico, settima la bordigotta Aurora Turri dell’Equipe Limone, ottava assoluta e quarta delle Aspiranti la pecettese Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia, nona assoluta e quinta delle Aspiranti la novarese Beatrice Rosa Bertolio dello Sci Club Varallo, decima Anita Ochrymowicz del Sauze d’Oulx.

Le classifiche del primo Gigante FIS-NJR di Prato Nevoso

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=124257

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=124256

c.s.