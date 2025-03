Sci Alpino – Finali Coppa Europa: Marco Abbruzzese 2° nella classifica di specialità

Il vento ha finalmente concesso una tregua a Kvitfjell, consentendo lo svolgimento del Super-G delle finali della Coppa Europa, dalle quali sono arrivate ottime notizie per il Comitato FISI Alpi Occidentali: la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand e il poliziotto genovese Marco Abbruzzese hanno conquistato ufficialmente il posto fisso nella prossima stagione di Coppa del Mondo. Sara in realtà era assente per l’infortunio di due settimane fa nelle prove della Discesa di Coppa del Mondo proprio sulla pista OlympiaBakken. La gara di Super-G è stata vinta dalla bosniaca Elvedina Muzaferija dello Ski Klub ZE-2010 con il tempo di 1’,30”,98/100, con un vantaggio di 41/100 sulla carabiniera gardenese Sara Thaler e di 47/100 sull’austriaca Magdalena Egger.

Tra le prime trenta undicesimo posto per la carabiniera valdostana Giulia Albano, quattordicesimo per l’ampezzana Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito, mentre fra le atlete che non hanno concluso la gara c’è anche la finanziera sestrierina Ludovica Vittoria Druetto. Magdalena Egger ha vinto la classifica di specialità con 605 punti, davanti alla svizzera Stefanie Grob e a Sara Allemand che, nonostante l’infortunio, ha conservato il terzo posto con 352 punti.

La gara maschile invece è andata allo svizzero Lenz Hächler dello Ski Club Oberwil-Zug, con il tempo di 1’,27”,85/100 e con distacchi rispettivamente di 34/100 e di 36/100 sugli austriaci Stefan Rieser e Vincent Wieser della Wintersportverein Schladming. Settimo posto ad 82/100 per il lecchese Nicolò Molteni del Centro Sportivo Esercito, dodicesimo per il finanziere gardenese Max Perathoner, sedicesimo per il conterraneo Mattia Cason dello Sci Club Gardena Raiffeisen, diciannovesimo per Marco Abbruzzese, trentatreesimo per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, mentre non è arrivato al traguardo il finanziere sestrierino Matteo Franzoso. La classifica di specialità si chiude con la vittoria di Vincent Wieser con 364 punti, contro i 353 di Marco Abbruzzese.

Le classifiche dei Super-G di Coppa Europa disputati a Kvitfjell

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=123049

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=123045

c.s.