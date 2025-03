Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio su incontri Diageo a Roma

“Ho voluto essere oggi a Roma, insieme ai sindacati, per ribadire che la Regione Piemonte è impegnata a tutelare produzione e posti di lavoro nello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba che Diageo ha deciso di chiudere. Oltre al tavolo al ministero del Lavoro, che si è riunito oggi ed è stato aggiornato al 9 aprile, ho voluto coinvolgere il ministero delle Imprese e del Made in Italy per approfondire il tema dei potenziali acquirenti e individuare le modalità per supportare l’azienda in questo percorso che deve salvaguardare i lavoratori e l’attività all’interno dello stabilimento.

L’azienda ha spiegato che 11 realtà – italiane e estere, in parte gruppi e in parte fondi, hanno firmato accordi di confidenzialità e quindi hanno dimostrato interesse. Abbiamo confermato la disponibilità della Regione Piemonte a mettere in campo tutte le misure utili perché il nostro obiettivo è che nessuno perda e il lavoro e che quel polo produttivo resti operativo e in attività” dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al termine degli incontri oggi a Roma sulla chiusura della Diageo con il ministero del Lavoro e con quello delle Imprese e del Made in Italy.