Torna a sorridere l’Elledì FC: superato 7-3 l’esame Modena Cavezzo

Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Élite, l’Elledì FC di Rosario Ganci torna a vincere con una buona prova contro gli emiliani del Modena Cavezzo Futsal.

LA PARTITA

L’Elledì, che recupera Gallo ma perde per infortunio Novo e Sorbo, comincia malissimo con la formazione ospite che dopo 6″ va a segno con Aieta sugli sviluppi di un corner. I piemontesi reagiscono, ma Juninho e compagni sono impeccabili. Il pareggio arriva al 19′ con il solito Cerbone. Aieta raddoppia e scrive la personale doppietta, ma a 34″ dal termine della prima frazione è ancora Cerbone ad andare a segno.

Il 2-2 maturato nei primi 20 minuti non accontenta due formazioni che lottano per ottenere l’intera posta in palio. Dos Santos, al 29′, regala il primo vantaggio giallo-nero, ma dall’altra parte del rettangolo Dudu Costa insacca il nuovo pareggio che dura pochissimo perché Vincenti con una perla fa il 4-3.

Nelle battute finali, l’Elledì FC sbaglia poco e scappa via nel punteggio con le reti di Scavino, Dos Santos e Sandri per il definitivo 7-3.

Grazie alla vittoria di Caramagna Piemonte, Oanea e compagni salgono a quota 32 punti in classifica.

Dopo la pausa per la Final Four di Coppa Italia, l’Elledì tornerà in campo venerdì 28 marzo in quel di Cesena con la Futsal Cesena.

Elledì FC – Modena Cavezzo Futsal 7-3

Reti: Cerbone (2), Dos Santos (2), Vincenti, Scavino e Sandri (Elledì); Aieta (2) e Dudu Costa (Modena).

c.s.