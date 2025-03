Murazzo Calcio e mister Simone Prato: sarà addio a fine stagione

Il tecnico lascerà i fossanesi per impegni personali inderogabili: finisce dopo 10 anni un'intensa storia d'amore sportiva

Dopo 10 anni, finisce una grande storia sportiva. Il Murazzo Calcio ha annunciato che, al termine della stagione, sarà divorzio con mister Simone Prato il quale, quindi, non sarà più l’allenatore dei fossanesi per il 2025-26. Il motivo, impegni inderogabili che costringeranno il tecnico a lasciare la guida tecnica. La notizia è stata diramata tramite un comunicato che è più una lunga lettera di addio e di ringraziamento per i momenti passati insieme.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Una storia d’amore lunga 10 anni… tanto è durato il legame fra il Murazzo e Simone Prato, ma come spesso accade tutte le cose troppo belle prima o poi sono destinate a concludersi…

Alla fine di questa stagione mister Simone Prato sarà costretto per impegni personali inderogabili ad abbandonare il ruolo di guida tecnica del Murazzo che con tanto impegno, dedizione e passione ha guidato negli ultimi 6 anni.

Prima giocatore, capitano e poi condottiero dei lupi biancoazzurri…

Nato e cresciuto a pochi km dal campo della frazione fossanese, Simone, dopo una carriera dilettantistica di tutto rispetto che l’ha visto vestire, tra le altre, le maglie del Fossano e del Centallo, ha abbracciato i colori bianco-azzurri nel novembre 2015 quando i murazzesi erano relegati alla lotta per non retrocedere, caricandosi sulle spalle la squadra e conducendola alla salvezza in seconda categoria.

Una crescita continua di personalità ed ambizione che ha portato la squadra biancoazzurra alla vittoria del campionato di Seconda Categoria nella stagione 2017/2018 con capitan Prato assoluto protagonista con 24 marcature e il titolo di capocannoniere del girone.

Nella stagione successiva gli acciacchi fisici hanno purtroppo costretto il bomber al ritiro dal calcio giocato lasciando il Murazzo dopo 35 reti realizzate.

Il distacco tra il Murazzo e Prato è, però, durato poco tempo, ad ottobre del 2019 ha accettato con sorprendente entusiasmo la chiamata del club fossanese per sostituire il dimissionario Bergesio. Ad aspettarlo tutti i sui ex compagni di squadra delle stagioni precedenti con i quali riesce a raggiungere l’obiettivo, per nulla scontato, della salvezza.

La stagione 2020/2021 è quella interrotta per l’epidemia del Covid, poi un crescendo di prestazioni e rendimento:

7° posto nel 2021/2022

6° posto nel 2022/2023

4° posto nel 2023/2024 con il traguardo raggiunto della partecipazione ai playo;

fino all’attuale 4° posto nella stagione corrente da difendere con i denti fino alla fine del campionato per conquistare, nuovamente, la possibilità di giocarsi la post-season.

Tutta la dirigenza, lo staff, i giocatori e chiunque graviti nell’orbita Murazzo non può fare altro che esprimere profonda gratitudine a mister Simone Prato per tutto quello che ha fatto e sta continuando a fare per il Murazzo; la serietà, l’impegno, l’amore incondizionato che ha sempre dimostrato per la maglia bianco-azzurra sono l’eredità più importante che la sua figura lascerà al mondo Murazzo al termine della stagione.

“Non sarà facile sostituirti caro Simone, tu rappresenti molto più che un allenatore per noi; sei a tutti gli e;etti un pilastro importantissimo della nostra società che si erge sulle fondamenta dell’amicizia e del rispetto reciproco.

Ti auguriamo ogni bene qualunque sia il tuo futuro “calcistico”, la porta a Murazzo rimarrà sempre aperta per te! Murazzo è casa tua!”

La Dirigenza dell’ASD Murazzo 1996