Il “Green Tires” #RA Rally Regione Piemonte: lo sport a difesa del territorio

Nel piano del periodo delle iscrizioni aperte (chiusura il 4 aprile), la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte, giorno per giorno arrivano dettagli di quello che non sarà sono una competizione, ma un evento. Un evento che racchiude l’anima di un’intera regione, attraverso le spettacolari strade della Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa, patrimonio UNESCO, vetrina d’eccellenza per il Piemonte, valorizzandone il paesaggio, la tradizione e l’ospitalità.

In programma dall’11 al 13 aprile, con l’organizzazione del Cinzano Rally Team, questa seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, torna a parlare “green”, se è vero che ogni curva racconta una storia di adrenalina e di duelli sul filo dei secondi, il territorio beneficia di un’azione da parte dell’organizzazione che dal 2021 rappresenta un appuntamento irrinunciabile, confermando l’amore per il territorio.

Il progetto Green Tires, nato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e di promuovere la tutela appunto del territorio, ha raggiunto traguardi eccezionali iniziativa che si consolida anche in questo 2025 sempre di più come esempio virtuoso di sostenibilità nel mondo dei rally. L’impegno del progetto prevede anche quest’anno la distribuzione di un lotto di alberi tartufigeni, destinati a essere piantumati nei comuni attraversati dal rally. Questi alberi contribuiranno a preservare e a valorizzare l’ambiente, con un focus particolare sulla biodiversità e sulla tutela degli ecosistemi locali portando a oltre 400 alberi il totale distribuito.

L’iniziativa di Cinzano Rally Team, nata con il contributo della Fondazione CRC, identifica la forte sinergia tra sport, aziende e istituzioni ed è resa possibile grazie al sostegno di importanti partner, come il Consorzio dell’Asti DOCG, Confartigianato Imprese Piemonte e Proglio S.p.A. con quest’ultima che per l’edizione di quest’anno del rally sosterrà l’iniziativa mettendo anche a disposizione dell’organizzazione un veicolo elettrico Skoda Elroq.

Inoltre, è prevista poi l‘ECOSCOPA, un veicolo elettrico che al termine del passaggio i ogni prova speciale segnalerà alle squadre dei volontari eventuali punti dove sia necessaria una pulizia specifica del luogo.

Il progetto Green Tires rappresenta dunque un passo significativo verso una nuova visione degli sport motoristici, in grado di coniugare la passione per il rally con un forte impegno per l’ambiente. Infatti, oltre alla piantumazione, tra i partecipanti all’edizione 2025 verrà promossa e stimolata la raccolta differenziata nelle sedi di gara ed il rispetto dell’ambiente coinvolto dalla competizione, ciò per favorire un impatto positivo a lungo termine.

DETTAGLI DEL PERCORSO

Sotto l’aspetto sportivo, il #RA Rally Regione Piemonte è pronto a rinnovare le sfide tricolori oltre a dare il via alla Coppa Rally di Zona 1. Altre validità ufficiali saranno quelle per il Campionato Italiano Junior (seconda prova) oltre che dei trofei monomarca GR Yaris Rally Cup e Suzuki Rally Cup.

Le prove speciali si svilupperanno su un percorso che di sicuro prosegue la tradizione, nel quale sarà inserita la “Super Prova Sparco” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento dalle tribune. Di nuovo significativo anche il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.

Nel sito internet www.rallyregionepiemonte.com sono già presenti tutte le informazioni per l’evento.

c.s.