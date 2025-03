A Savigliano una tappa del festival organizzato da Giffoni FF

Il cinema come strumento per stimolare la creatività dei più giovani e per fornire ai ragazzi gli strumenti utili per comprendere una realtà in continua evoluzione: sono questi gli obiettivi di School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo le tappe di Taranto, di Porto Torres e Sassari, Cittanova, Ceccano, Montescaglioso, Ferrara, Pagani e Nocera Inferiore, dal 19 al 21 marzo l’evento di Giffoni arriva a Savigliano, in provincia di Cuneo. Tutto possibile grazie al lavoro dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonello Portera. “Siamo orgogliosi di essere la tappa del Piemonte per questo festival itinerante organizzato da Giffoni e che porta in giro per l’Italia, tra studenti e studentesse, il linguaggio del cinema e del mondo audiovisivo – le parole del primo cittadino del comune piemontese -. Savigliano (che in passato, per diversi anni, ha ospitato anche un film festival) è da sempre amante del cinema, così come il cinema è amante di questo territorio, e lo testimoniano le numerose opere girate in quest’angolo d’Italia. Senza contare la vicina Torino, da sempre patria della Settima arte. I film e i prodotti audiovisivi sono da sempre un potente veicolo di messaggi e di valori. Portare l’esperienza cinematografica nelle nostre scuole, sensibilizzando e formando gli studenti, è senz’altro un’opera lodevole. Che, ne sono certo, darà dei frutti positivi in termini di formazione e crescita dei nostri ragazzi”.

Anche il Piemonte dunque si appresta ad ospitare Giffoni con circa 2000 alunni degli istituti scolastici “IC Papa Giovanni XXII”, “Ic Santorre di Santarosa”, chiamati ad assistere alle proiezioni in programma presso il Cinema Aurora di Savigliano gestito dal professor Marco Panuzzo, e a giudicare le tante produzioni in concorso. “La scelta di Savigliano come unica tappa piemontese dello School Experience Festival 4, promosso dal Giffoni Experience, è un’opportunità preziosa per i nostri studenti – le parole della dirigente scolastica dell’“IC Papa Giovanni XXII” Daniela Calandri -. Il cinema si trasforma così in un efficace strumento educativo, capace di stimolare la riflessione e il pensiero critico, integrandosi perfettamente con la cinerassegna, già sperimentata con successo nel plesso Marconi del nostro istituto da alcuni anni. Un’esperienza che permetterà agli studenti di approfondire il linguaggio audiovisivo e di vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma anche come occasione di crescita culturale”.

“Sono felice di aver pensato di offrire agli studenti un’esperienza significa e preziosa, portando in città il Giffoni Film festival – le parole del dirigente scolastico Emanuela Bussi dell’Ic “Santorre di Santarosa” -. Questa prestigiosa manifestazione, riconosciuta a livello internazionale, offre ai giovani un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del cinema in modo attivo e coinvolgente. Durante queste giornate, agli alunni di tutte le classi verranno proiettati alcuni cortometraggi, che saranno oggetto di riflessione e valutazione da parte degli studenti stessi. Questa esperienza rappresenta un’importante occasione per sviluppare il senso critico, la capacità di analisi e l’interesse per il linguaggio cinematografico. Inoltre, per alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado sarà prevista la possibilità di partecipare a un laboratorio di cinema, un’esperienza che permetterà loro di approfondire tecniche e segreti della produzione audiovisiva. Ritengo che la proposta nelle diverse soluzioni costituisca un’offerta formativa sicuramente arricchente per la crescita di ogni alunno”.

I film sono divisi in diverse sezioni: Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, nella sezione Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni e Feature Experience dedicata ai lungometraggi. Al termine di ogni proiezione è previsto il dibattito e a seguire la votazione.

Anche durante la tappa piemontese ci sarà un importante e innovativo progetto a cura del team di Giffoni, ovvero il MOVIE LAB, una lezione di cinema interattiva per guidare i giovani alla comprensione del linguaggio audiovisivo, dando loro la possibilità di costruire una scena cinematografica.

Si inizia mercoledì 19 marzo, protagonisti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Si partirà prima con la rassegna della sezione “Short Experience +11”, con le proiezioni di “Annie Londonderry”, “Fino al Mare”, “Lights”, “Mecha Meraki”, “Monomania”, “Raggio Verde”, “The Ray”. A seguire i corti della sezione Your Experience +11 con “The Disconnect”, “Giochi rubati”, “Kyle”, “Il prezzo dell’amicizia”, “Questa non è Roma!”, “La scelta giusta”, “Tornare a vivere”, “Le vie d’uscita sono infinite”. Giovedì 20 marzo protagonisti gli alunni delle scuole primaria e i corti “Short Experience +6”: “A dragon in name only”, “Af – Forgiveness”, “Anime d’inchiostro”, “Aum”, “Gugusse”, “Living in Bubbles”, “Melody’s muse”, “New Friends”, “Nube”, “Rescue” verranno votati dai ragazzi. Venerdì 21 marzo potere ai piccoli con la giornata per le scuole dell’infanzia. Spazio ai titoli “Short Experience +3”: “Beaver”, “Easter Egg”, “Hug me”, “Joule”, “Melody’s Muse”, “My Turn!”, “New Friends”, “Ovo”. A seguire i corti di “Short Experience +6”: ”: “A dragon in name only”, “Af – Forgiveness”, “Anime d’inchiostro”, “Aum”, “Gugusse”, “Living in Bubbles”, “Melody’s muse”, “New Friends”, “Nube”, “Rescue”.

School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici. L’evento vedrà la collaborazione attiva di 32 esperti e 45 organizzatori. Dopo la tappa in Piemonte, il festival itinerante – a cura del responsabile scientifico Antonia Grimaldi e del project manager Marco Cesaro della direzione di Giffoni – tornerà in Campania con un appuntamento ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno in programma il 1 aprile. Poi la festa a Giffoni Valle Piana con un grande evento finale in programma dal 7 all’11 aprile nella Multimedia Valley. In quest’occasione, saranno decretate le opere vincitrici che poi, dal 14 al 16 aprile, saranno protagoniste di un evento speciale in programma a Pomigliano d’Arco.